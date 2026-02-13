Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στην Αθήνα, όλα έτοιμα για το συλλαλητήριο - Όλες οι εξελίξεις

Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στην Αθήνα, όπου θα πλησιάσουν το κέντρο αφού πρώτα απολυμανθούν για την ευλογιά των προβάτων. Liveblog με όλες τις εξελίξεις από το Κέντρο της Αθήνας.

Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στα διόδια όπου στις 4 μμ είναι προγραμματισμένο το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή, τα οποία σύμφωμα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα μείνουν εκεί όλη τη νύχτα.

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα για την πόλη οι κινητοποιήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

