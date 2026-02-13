Games
Ελλάδα

Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στην Αθήνα, όλα έτοιμα για το συλλαλητήριο - Όλες οι εξελίξεις

Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στην Αθήνα, όπου θα πλησιάσουν το κέντρο αφού πρώτα απολυμανθούν για την ευλογιά των προβάτων. Liveblog με όλες τις εξελίξεις από το Κέντρο της Αθήνας.

Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στα διόδια όπου στις 4 μμ είναι προγραμματισμένο το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή, τα οποία σύμφωμα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα μείνουν εκεί όλη τη νύχτα.

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα για την πόλη οι κινητοποιήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.


LIVE

  • Ξεκίνησε η... απολύμανση των τρακτέρ

    14:21:00

    6850030_5a3ea.jpg

  • Αγρότες στη γέφυρα του Καπανδριτίου περιμένουν τους συναδέλφους τους

    13:58:18

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dgdsr71ftbm9?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Περισσότερα τρακτέρ στις Αφίδνες

    13:56:58

    6850004_edbb8.jpg

    6850012_9283e.jpg

  • Μαρούδας: Καλούμε και τον λαό της Αθήνας να δώσει βροντερό παρών

    13:17:29

    «Καλούμε και τον λαό της Αθήνας να δώσει βροντερό παρών γιατί μας έχουν στηρίξει όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και γιατί στα αιτήματά μας είναι πέρα από το να ζήσουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, είναι ότι τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε φτάνουν στο τραπέζι όλων μας και μπορούμε να παλέψουμε για να μειωθεί αυτή η ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dgdmejsvfnll?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Μαζική κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα

    13:05:48

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dgdqzycug3gh?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Στο πλευρό των αγροτών τα συνδικάτα

    12:46:15

    Tα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη 1 μ.μ. σήμερα Παρασκευή 13/2, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο.

    Οι συγκεντρωμένοι θα υποδεχτούν τους αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους στην πρωτεύουσα.

  • Κανονικά θα λειτουργήσει το Μετρό

    12:44:35

    Παρά τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος, το Μετρό θα λειτουργήσει κανονικά, για να διευκολύνει και τη μετακίνηση των πολιτών, η οποία αναμένεται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες σήμερα λόγω των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

  • Και με πούλμαν στην Αθήνα οι αγρότες

    12:41:22

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dgdr828vwfeh?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Μαζεύονται στις Αφίδνες οι αγρότες

    12:39:22

    6849884_70db2.jpg

    6849885_97701.jpg

  • Βίντεο με τρακτέρ στις Αφίδνες

    12:37:53

    {https://www.youtube.com/watch?v=nUGHSQt1SOU}

  • Η πορεία που θα ακολουθήσουν τα τρακτέρ

    12:34:52

    Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση, τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

  • Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στις Αφίδνες

    12:32:10

    6849876_e308e.jpg

    6849878_a6820.jpg

