Οι συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες έχουν σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ηλεία .

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στην Ηλεία από την κακοκαιρία που πλήττει τον νομό για 3η συνεχόμενη ημέρα.

Βράχος στο Κατάκολο είναι έτοιμος να πέσει σε σπίτια με αποτέλεσμα να εκκενωθούν 10 από αυτά. Την ίδια στιγμή, έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του νερού στον Αλφειό ενώ σημειώνονται πολλές καθιζήσεις και πτώσεις δέντρων με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Συνεργεία παραμένουν στο σημείο ενώ η Πολιτική Προστασία του δήμου Πύργου εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ανέβηκε επικίνδυνα η στάθμη του Αλφειού

Σε κατάσταση συναγερμού και ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς οι βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού του Αλφειού ποταμού.

Η αυξημένη ροή των νερών έχει προκαλέσει πιέσεις στα αναχώματα σε αρκετά σημεία. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δημοτικό δρόμο που συνδέει τα Μακρίσια με τα Καλυβάκια, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για διερχόμενους οδηγούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φωτό: ilialive.gr

Η εικόνα στην ευρύτερη παραποτάμια ζώνη παραμένει ανησυχητική, καθώς καταγράφονται καθιζήσεις. Ιδιαίτερα στον δρόμο Πλουτοχώρι – Δαφνούλα έχουν αναφερθεί επαναλαμβανόμενα προβλήματα σταθερότητας, γεγονός που δυσχεραίνει τη διέλευση.

Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται και σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου μεταξύ Κρέστενας και Ανδρίτσαινας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την κατάσταση.

Νέα κατολίσθηση στον δρόμο προς Λάλα

Νέα κατολίσθηση καταγράφηκε στον δρόμο που οδηγεί προς Λάλα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Στον δρόμο έχουν καταπέσει χώματα και πέτρες, γεγονός που καθιστά τη διέλευση των οχημάτων αρκετά επικίνδυνη.

Ήδη αρκετοί οδηγοί επιλέγουν την παράκαμψη μέσω Βυλίζας, προκειμένου να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τη διαδρομή τους, αποφεύγοντας το επικίνδυνο τμήμα.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ειδικά σε σημεία με ιστορικό κατολισθήσεων, ενώ δεν αποκλείεται να απαιτηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης εφόσον συνεχιστούν τα φαινόμενα.

Τις προηγούμενες ημέρες η Ηλεία βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ανεμοστρόβιλο να προκαλεί ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις και με τις βροχές να προκαλούν πλημμύρες σε αρκετές περιοχές.

Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να μείνουν ώρες χωρίς ρεύμα ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις έτρεχαν σε κάθε άκρη του νομού για αντλήσεις νερών.

Ζαχάρω: Πλημμύρισαν σπίτια στον Καϊάφα - Χωρίς διέξοδο τα νερά της λίμνης

Τουλάχιστον δύο σπίτια έχουν πλημμυρίσει από την υπερχείλιση της λίμνης στον Καϊάφα.

Η μπούκα λόγω του νότιου-νοτιοδυτικού ρεύματος έχει κλείσει με αποτέλεσμα να νερά της λίμνης μετά από το μεγάλο όγκο των βροχοπτώσεων να βρουν διέξοδο προς την παραλίμνια περιοχή ανατολικά και προς την πόλη της Ζαχάρως.

Τα πλησιέστερα στη λίμνη σπίτια αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς οι εκτάσεις ώρα με την ώρα μετατρέπονται σε λίμνη.

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες του δήμου με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στους πολίτες.

«Έσπασε» ο Αλφειός τα αναχώματα στα Καλυβάκια - Κάλυψε τον δρόμο το νερό

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του Αλφειού ποταμού στα Καλυβάκια, όπου τα νερά έσπασαν τα αναχώματα και κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου. Ο δρόμος Καλυβάκια–Μακρίσια έχει πλημμυρίσει, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων αδύνατη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αυξημένος όγκος των υδάτων οφείλεται και στο γεγονός ότι εκτός από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, υπερχείλισε και το φράγμα του Λάδωνα επιβαρύνοντας περαιτέρω τον ποταμό Αλφειό.

Την ίδια ώρα, μεγάλες εκτάσεις βρίσκονται κάτω από το νερό, με αγροτικές καλλιέργειες να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας- Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν τον δρόμο Καλυβάκια–Μακρίσια, καθώς και τους παραποτάμιους δρόμους, μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη και να αποκατασταθεί η ασφάλεια. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή .

Κατάκολο: Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες μετά από κατολίσθηση στο βουνό - Ελιά συγκρατεί τεράστιο βράχο

Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν οι αρχές στο Κατάκολο, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε σε επικίνδυνο σημείο, {στηρίζεται πάνω σε ελαιόδενδρο) πάνω από κατοικίες

Ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο, στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου, ενώ παραμένει ασταθής, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.. Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η άμεση και προληπτική απομάκρυνση δέκα οικογενειών από τα σπίτια τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα. Η προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας, Κική Διονυσοπούλου, τόνισε ότι το μέτρο λήφθηκε καθαρά για προληπτικούς λόγους, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος της σταθερότητας του εδάφους.

Κατάκολο: Δέντρο έπεσε σε σπίτι και το κατέστρεψε - «Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε», δηλώνει ο ιδιοκτήτης

Οι ισχυρές ριπές αέρα, σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που είχαν καταστήσει το έδαφος ιδιαίτερα σαθρό, ήταν η αιτία που το πρωί της Παρασκευής, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε και κατέστρεψε οικία στο Κατάκολο. Το δέντρο δεν άντεξε την πίεση, ξεριζώθηκε και έπεσε με δύναμη πάνω στο σπίτι, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στη στέγη και στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, Δημήτρης Ορότσε, περιέγραψε στο ilialive.gr τις δραματικές στιγμές: «Από τον πολύ αέρα έπεσε το δέντρο πάνω στο σπίτι μου και το κατέστρεψε. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε». Η κατοικία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και κρίνεται προσωρινά μη κατοικήσιμη, ενώ στο σημείο επικρατεί αναστάτωση. Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου όπου επιχειρεί να απομακρύνει το πεσμένο δέντρο από το σπίτι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdsnyhhip3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έκλεισε δρόμος στο Κατάκολο λόγω κινδύνου κατολίσθησης

Με απόφαση του Δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, έγινε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και πεζών της οδού Αρχαίας Ολυμπίας, Κοινότητας Κατακόλου, από τη διασταύρωσή στην οδό Μπελούση, ως το ύψος του Λιμεναρχείου Κατακόλου, λόγω επικινδυνότητας κατολισθήσεων και καταπτώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται αριστερά από το χώρο του λιμένα ή δεξιά από την οδό Μπελούση, μέχρι αποκατάστασης της επικινδυνότητας. Οι πολίτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την απόφαση και να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, έως ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα και αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας. Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκαν φαινόμενα κατολίσθησης, επιτόπου έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Άμεσα, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών που βρίσκονται στην πλαγιά του βουνού, κάτω από το σημείο της κατολίσθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενοίκων. Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, σε μια περιοχή με ιστορικό κατολισθητικών φαινομένων που φαίνεται να επηρεάστηκε από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

{https://www.facebook.com/dimospyrgou/posts/pfbid0aL5d1koWajTBnQsi4g8SticJqLzLbEp3dKibpcvCaMhWtbGbcgD8s8YbHBduDJAjl}