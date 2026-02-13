Η διαρροή είναι η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες σε ένα μουσείο που έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα σειρά προβλημάτων.

Διαρροή νερού σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην αίθουσα Denon του Μουσείου του Λούβρου, όπου εκτίθενται οι πιο πολύτιμοι πίνακές του, ωστόσο η περιοχή όπου βρίσκεται η διάσημη «Μόνα Λίζα» του Ντα Βίντσι δεν επηρεάστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος συνδικάτου στο Reuters την Παρασκευή.

«Λόγω τεχνικής βλάβης στον επάνω όροφο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο χώρος έχει κλείσει για το κοινό και έχει στηθεί σκαλωσιά», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η διαρροή σημειώθηκε στην αίθουσα 707, όπου εκτίθενται έργα του Γάλλου ζωγράφου του 19ου αιώνα Charles Meynier και του Ιταλού ζωγράφου του 16ου αιώνα Bernardino Luini. Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής δεν υπήρχε εκτίμηση για τυχόν ζημιές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνδικάτου.

Η διαρροή είναι η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες σε ένα μουσείο που έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα σειρά προβλημάτων - μεταξύ αυτών μια εντυπωσιακή ληστεία κοσμημάτων, απεργίες και μια εκτεταμένη έρευνα για απάτη με εισιτήρια - γεγονότα που έχουν θέσει τη διοίκησή του υπό έντονη πίεση.

