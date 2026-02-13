Ο Ιμάμογλου παραμένει μια ισχυρή φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή από το Μάρτιο του 2025 και εκκρεμεί η δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνείται.

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου φυλακίσθηκε, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε στο Reuters ότι ο Ταγίπ Ερντογάν πρέπει να προκηρύξει εκλογές «τώρα» και προέβλεψε ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα χάσει, αν θέσει και πάλι υποψηφιότητα.

Ο Ιμάμογλου είναι τα τελευταία χρόνια ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, αν μπορέσει να είναι υποψήφιος, μπορεί πράγματι να νικήσει τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ηγείται της χώρας εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστολής κατά του κύριου αντιπολιτευόμενου κόμματος, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα δικαιώματα και ξένους παρατηρητές, έχει υπονομεύσει τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της Τουρκίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ.

Καθώς έχει κερδίσει το κυβερνών κόμμα AKP του Ερντογάν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στην Κωνσταντινούπολη, ο 55χρονος Ιμάμογλου παραμένει μια ισχυρή φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή από το Μάρτιο του 2025 και εκκρεμεί η δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνείται.

«Θέλουμε πρόωρες εκλογές τώρα. Αλλά ο σημερινός πρόεδρος βλέπει την ήττα που έρχεται και φοβάται τις εκλογές», δηλώνει ο Ιμάμογλου στις απαντήσεις του σε ερωτήσεις του Reuters που του διαβιβάσθηκαν από τη νομική ομάδα του στη φυλακή της Σηλυβρίας, δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

«Θα είναι υποψήφιος και θα χάσει. Και η Τουρκία θα είναι ο νικητής», τόνισε ο Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του οποίου ζητάει εδώ και μήνες πρόωρες εκλογές.

Προεδρικές εκλογές δεν προγραμματίζονται μέχρι το 2028, όμως αν ο 71χρονος Ερντογάν θελήσει να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, είναι υποχρεωμένος να τις προκηρύξει πρόωρα, εκτός αν αλλάξουν τα όρια για τις θητείες που προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας.

Ο Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της Τουρκίας ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος από το 2003, θα χρειαστεί τις ψήφους των τριών πέμπτων των βουλευτών για να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν υποστήριξη πέραν της κυβερνητικής συμμαχίας του.

Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Ερντογάν θα προκηρύξει εκλογές την ερχόμενη χρονιά, σημειώνει το Reuters.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις φέρνουν στήθος με στήθος το CHP με το κόμμα AKP του Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει ο επίσημος προεδρικός υποψήφιος του CHP παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή, είπε πως ακολουθεί ένα πρόγραμμα εργάσιμης ημέρας 18 ωρών, δουλεύοντας με τους δικηγόρους του σε περισσότερες από 10 υποθέσεις και έρευνες, διαβάζοντας επιστολές υποστηρικτών και συνεχίζοντας να εκτελεί τα δημαρχιακά καθήκοντά του.

Επίσης ασκείται καθημερινά στα 24 τετραγωνικά μέτρα της αυλής της φυλακής, ανέφερε στις επτά σελίδες των απαντήσεών του.

«Καθώς η ημέρα της ήττας τους πλησιάζει, η κυβέρνηση αυξάνει την πίεση και την εχθρότητα εναντίον μας», δήλωσε.

Ο εισαγγελέας στις υποθέσεις του Ιμάμογλου, ο Ακίν Γκιουρλέκ, ζήτησε να επιβληθεί στον δήμαρχο ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης αναμιγμένης σε διαφθορά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

Προχθές, Τετάρτη, ο Γκιουρλέκ διορίσθηκε υπουργός Δικαιοσύνης.

«Η δουλειά του CHP θα γίνει τώρα ακόμα πιο δύσκολη», λέει ο πολιτικός σχολιαστής Μουράτ Γετκίν, προσθέτοντας ότι η επιλογή του Ερντογάν να υπουργοποιήσει τον Γκιουρλέκ δεν έχει στόχο μόνο να περιθωριοποιήσει τον Ιμάμογλου, αλλά σχετίζεται με αναδιάρθρωση του υπουργείου Δικαιοσύνης και των δικαστικών μηχανισμών.

Ο Ιμάμογλου, τα σχόλια του οποίου στο Reuters έγιναν πριν από το διορισμό του Γκιουρλέκ, κατήγγειλε την ομοβροντία δικαστικών υποθέσεων εναντίον του ως πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία για να εμποδισθεί η υποψηφιότητά του για την προεδρία.

«Αυτοί στην εξουσία, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι θα χάσουν, θεωρούν ότι θα το αποφύγουν κρατώντας με στη φυλακή με ψεύτικες κατηγορίες και δίνοντας εντολές στη δικαιοσύνη», δήλωσε.

Σε άλλο ένα πλήγμα στις προεδρικές φιλοδοξίες του Ιμάμογλου, δικαστήριο απέρριψε τον περασμένο μήνα προσφυγή του με την οποία αμφισβητούσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του - ένα προσόν που απαιτείται για να είναι κάποιος υποψήφιος για την προεδρία.

Ο Νάτσο Σάντσες Αμόρ, ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, δήλωσε πως η εν λόγω απόφαση κάνει το δικαστικό σώμα να φαίνεται «γελοία προκατειλημμένο».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα μπορέσει να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη και ότι θα ασκήσει πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματά του.

«Καμιά πίεση και κανένα εμπόδιο δεν θα με εμποδίσει να εργαστώ για να κάνω αυτή τη χώρα πιο δίκαιη, πιο ελευθερη και περισσότερο ευημερούσα», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ