Πρώτη δύναμη οι «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» με 968 ψήφους.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026 για τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Ειδικότερα, ψήφισαν: 2.750. Έγκυρα είναι 2.626 ψηφοδέλτια, άκυρα 70 και λευκά 54. Δείτε αναλυτικά: I. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» Ψήφους: 968 - Έδρες: 4 ΙI. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» Ψήφους: 584 - Έδρες:3 ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

ΙIΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» Ψήφους: 393 - Έδρες: 2 ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Ψήφους: 273 - Έδρες: 1 V. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» Ψήφους: 206 - Έδρες: 1 2VΙ. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» Ψήφους: 202 - Έδρες: 0