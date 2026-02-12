Η προσωπική αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας.

Ο Νίκος Μουτσινάς παρευρέθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού και μίλησε για την αποχή του από την τηλεόραση αλλά και στο πρόβλημα υγείας που ανακάλυψε πέρυσι.

«Κάθε πρωί παίρνω ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρυσι και θα το παίρνω μέχρι να σας χαιρετήσω και να ξαναρθώ άλλο πουκάμισο. Και δυστυχώς, ακόμα και στις νεαρές ηλικίες, χτυπάει χοληστερίνη», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, αποκάλυψε και μια αλλαγή που έκανε στο σπίτι του. Συγκεκριμένα, έβαψε το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού του μαύρου. «Έβαψα το σπίτι μου μαύρο, εκτός από την κρεβατοκάμαρα και το ταβάνι. Το έβαψα μαύρο γιατί είναι το χρώμα της προστασίας», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcr44377xap?integrationId=40599y14juihe6ly}