Οι απαντήσεις του Νίκου Μουτσινά για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση.

Ο Νίκος Μουτσινάς, όπως είχε αναφέρει, είχε επιλέξει να απέχει για ένα χρονικό διάστημα από την τηλεόραση, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότερες φήμες τον θέλουν στην παρουσίαση ενός νέου τηλεπαιχνιδιού.

Ειδικότερα, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου, αποκάλυψε πως επρόκειτο να επιστρέψει μέσα από το τηλεπαιχνίδι Lingo, που θα προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του STAR.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5ceop9llk1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος, δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το ενδεχόμενο, ενώ δεν έχει υπάρξει ακόμη η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού. Την ίδια ώρα ο Νίκος Μουτσινάς, φαίνεται να απολαμβάνει τη συμμετοχή του στο θέατρο.

Σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών. Όπως φαίνεται και στο σχετικό απόσπασμα από την «Super Κατερίνα», εξήγησε πως δεν τον επηρεάζουν τα όσα λέγονται για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση:

«Είμαι μια χαρά, όλα είναι ήρεμα. Δεν μου λείψατε καθόλου. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρο για τώρα. Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την επιστροφή μου στην τηλεόραση. Δεν το λέω με ύφος αυτό, αλλά δεν ασχολούμαι. Κάνω τη δουλειά μου, όποια και αν είναι αυτή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6wj94gaw2h?integrationId=40599y14juihe6ly}