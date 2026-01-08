Η αναφορά του παρουσιαστή στο σύμφωνο συμβίωσης που είχε υπογράψει με την παρουσιάστρια.

Σε μια σπάνια εξομολόγηση προχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς με αφορμή την επιστροφή του στο θέατρο τη φετινή σεζόν, όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Μαρία Σολωμού στο μιούζικαλ «Η Οικογένεια Άνταμς». Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό OK, όχι μόνο για τα επαγγελματικά του σχέδια, αλλά και για προσωπικές διαδρομές που τον σημάδεψαν.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητά του, αποκάλυψε πως ζει μόνος, έχοντας στο πλευρό του τον σκύλο και τη γάτα του, τους οποίους αντιμετωπίζει ως μια μικρή, τριμελή οικογένεια. Ωστόσο, δεν έκρυψε ότι στο παρελθόν επιδίωξε συνειδητά να δημιουργήσει μια μονογονεϊκή οικογένεια, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για περίπου τέσσερα χρόνια. Όπως παραδέχτηκε, η διαδρομή αυτή ήταν γεμάτη εμπόδια και απογοητεύσεις, ενώ, αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, σήμερα θα είχε αποκτήσει δύο παιδιά — κάτι που, όπως είπε, πάντα επιθυμούσε.

Με την ωριμότητα του χρόνου, όμως, συνειδητοποίησε πως η βαθύτερη ανάγκη του ήταν η ελευθερία. Κατάλαβε ότι το μοντέλο οικογένειας που ο ίδιος οραματιζόταν συγκρούεται με τον τρόπο που θέλει να ζει, γεγονός που, όπως πιστεύει πλέον, εξηγεί γιατί οι προσπάθειές του δεν ευοδώθηκαν. «Πολλές φορές προστατεύουμε τον εαυτό μας από πράγματα που νομίζουμε ότι θέλουμε», σημείωσε, συμφιλιωμένος πια με τη φράση «κάθε εμπόδιο για καλό», που παλαιότερα τον εκνεύριζε.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται, όπως ξεκαθάρισε, και το σύμφωνο συμβίωσης που είχε υπογράψει στο παρελθόν με τη Μαίρη Συνατσάκη, τονίζοντας πως δεν επρόκειτο για ερωτική σχέση, αλλά για μέρος αυτού του σχεδίου ζωής.

Κλείνοντας, δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στο σύστημα υιοθεσίας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τις διαδικασίες ιδιαίτερα δύσκολες και κάνοντας λόγο για μια γενικότερη έλλειψη φροντίδας προς τον άνθρωπο, που κρατά τα παιδιά στα ιδρύματα. Αν και, όπως παραδέχτηκε, στο εξωτερικό τα πράγματα είναι πιο απλά, ο ίδιος δεν προχώρησε τελικά σε αυτό το βήμα, έχοντας πια αποδεχτεί τις επιλογές και τα όρια της ζωής του.