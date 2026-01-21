Ο Νίκος Μουτσινάς συναντήθηκε με την Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Τετάρτης, 21 Ιανουαρίου, υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής της, «Super Κατερίνα» τον Νίκο Μουτσινά. Η συζήτησή τους κινήθηκε, μεταξύ άλλων, γύρω από την εγκυμοσύνη της παρουσιάστριας αλλά και την μητέρα του καλεσμένου της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανέφεραν οι δύο συνομιλητές, η Κατερίνα Καινούργιου είχε αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση με την μητέρα του Νίκου Μουτσινά και το τελευταίο χρονικό διάστημα την φέρνει συχνά στη σκέψη της. Μάλιστα, ο Νίκος Μουτσινάς, προχώρησε σε μία συγκινητική αναφορά στην μητέρα του, ενώ ήταν και ο πρώτος που χάιδεψε την κοιλιά της παρουσιάστριας.

Η συγκινητική αναφορά του Νίκου Μουτσινά στην μητέρα του

Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από την εγκυμοσύνη της παρουσιάστρια, η ίδια αναφέρθηκε στην μητέρα του συνομιλητή της, ενώ εκείνος με τη σειρά του μοιραστεί ένα στιγμιότυπο που βίωσε με μία άγνωστη κυρία που του θύμισε την μητέρα του:

«Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα να κάνω μία πρόβα στο κοστούμι που θα ράψω. Και έχω πάει σε ένα μέρος, σαν πολυκατάστημα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό εκεί, και όπως περνάω να μπω μέσα, είναι μία κυρία προφίλ, με κόκκινο «αγορέ» μαλλί, είναι ίδια η μάνα μου. Περνάω και παγώνω. Λέω, «αποκλείεται». Περνάω γρήγορα, πάω, μου παίρνουν τα μέτρα - τι ωραία που συνδυάζονται όλα - μου παίρνουν τα μέτρα και γυρίζω και μόνο στο ανφάς δεν της έμοιαζε. Ήταν ίδια και η φωνή της. Μου κόπηκαν τα πόδια. Λέω αποκλείεται. Ήθελα να μου πει καλή επιτυχία» κατέληξε ο Νίκος Μουτσινάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfu69p91o3zl?integrationId=40599y14juihe6ly}