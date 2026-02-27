«Μην διανοηθείτε να προκαλέσετε οποιαδήποτε προβοκάτσια, να προχωρήσετε σε παράνομες συλλήψεις και προσαγωγές» τόνισε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

Στην εισήγησή του από πλευράς Νέας Αριστεράς με αφορμή την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ανέφερε ότι «Στις 28 Φλεβάρη του 2023, σχεδόν τρία χρόνια πριν, τα Τέμπη μετατράπηκαν σε τόπο διπλού εγκλήματος. Πενήντα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην φονική σύγκρουση και δεκάδες τραυματίστηκαν. Αλλά και όσοι βγήκαν σωματικά αλώβητοι από την σύγκρουση αυτή θα φέρουν το τραύμα για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. Και αν το πρώτο έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο, το επόμενο πρωινό συντελέστηκε το δεύτερο έγκλημα, το οποίο ήταν προμελετημένο. Το έγκλημα της συγκάλυψης. Μια κυβερνητικά ενορχηστρωμένη επιχείρηση να καλυφθούν τα ίχνη, να εξαφανιστούν στοιχεία, να αποτραπεί η απόδοση ευθυνών στους πραγματικούς υπαίτιους υπουργούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους, την Hellenic Train, τη διοίκηση του ΟΣΕ. Αυτό που ακολούθησε και συνεχίζει να εκτυλίσσεται είναι ένας δεύτερος θάνατος για κάθε θύμα ξεχωριστά και για τις οικογένειές τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να δηλώσει ελάχιστες ώρες μετά το δυστύχημα, ότι αυτό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Η κυβέρνηση οργάνωσε επικοινωνιακές φιέστες, ενώ στο παρασκήνιο μεθοδεύει συστηματικά τη συγκάλυψη. Και δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια είχε και όχι για πρώτη φορά σύμμαχο και αρωγό την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Mε μια παρωδία εξεταστικής επιτροπής επιχείρησε να διαχειριστεί τις ευθύνες, να αποδώσει το έγκλημα σε διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, να προστατέψει τον Κώστα Καραμανλή, τον Γιώργο Τριαντόπουλο και κάθε άλλο υψηλόβαθμο εμπλεκόμενο. Ο υπεύθυνος είχε βρεθεί. Ηταν ο μοιραίος σταθμάρχης. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται είχε ξεχάσει κατά την προσφιλή του συνήθεια τις απελπισμένες προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών για την κατάσταση του ΟΣΕ, την κατάρρευση του δικτύου, τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, την κατεστραμμένη από το καλοκαίρι του 2009 τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, το καταργημένο από τη Νέα Δημοκρατία δευτεροβάθμιο Κέντρο Ελέγχου. Τη στρατηγική δηλαδή απαξίωσης των δημόσιων υποδομών. Όλα αυτά που οδήγησαν δύο τρένα να πηγαίνουν αντίθετα για 12 λεπτά στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή εν έτει 2023. Τίποτα από όλα αυτά δεν διερευνήθηκε στην εξεταστική επιτροπή με τον αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων, με πιο εξοργιστικό παράδειγμα τον αποκλεισμό εκείνων που είχαν προειδοποιήσει για το έγκλημα του σωματείου των μηχανοδηγών, ενώ την ίδια στιγμή η ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης φρόντισε να ανοίξει βεντέτα με τους συγγενείς των θυμάτων, με τις οικογένειές τους και να επιχειρεί να ρίξει όποιον

τελικά οδηγούνταν ενώπιόν της στα μαλακά.

Σήμερα τα ήξεις αφήξεις και ο εμπαιγμός των συγγενών σε σχέση με το ζήτημα της εκταφής και των εξετάσεων μεταξύ του κ. Φλωρίδη και της ηγεσίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης δίνουν και παίρνουν. Η προσβολή συνεχίζεται. Όμως δεν είχε υπολογίσει η κυβέρνηση την οργή και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου λαού που δεν άντεξε να τον παραμυθιάζουν μπροστά στα ίδια του τα μάτια. Ήταν αυτή την οργή, αυτή την λαϊκή αγανάκτηση που δεν είχατε υπολογίσει και ήταν υπό την πίεση αυτής της λαϊκής κατακραυγής που αναγκαστήκατε να οδηγήσετε τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Τριαντόπουλο σε προανακριτική επιτροπή, φροντίζοντας όμως ταυτόχρονα να ναρκοθετήσει και να υπονομεύσει και την οποιαδήποτε πιθανότητα δίκαιης δίκης. Όμως πρέπει η κυβέρνηση να θυμάται κάτι. Η χθεσινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές αποδεικνύει ότι κανένας αγώνας για αλήθεια και δικαιοσύνη δεν πάει χαμένος. Αργά ή γρήγορα οι υπαίτιοι θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό. Και αν ένας αγώνας που με πρώτο τον κύριο Ράμμο έδωσαν μια χούφτα άνθρωποι, κάποιοι λίγοι πολιτικοί και κάποιοι γενναίοι δημοσιογράφοι δικαιώθηκε χθες με την απόφαση δυο γενναίων δικαστικών λειτουργών, φανταστείτε τι θα συμβεί με έναν αγώνα ο οποίος έχει ταυτιστεί πια με τις προσδοκίες και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου λαού.

Και αυτόν τον λαό θα τον δείτε αύριο να πλημμυρίζει τους δρόμους. Μην διανοηθείτε να προκαλέσετε οποιαδήποτε προβοκάτσια, να προχωρήσετε σε παράνομες συλλήψεις και προσαγωγές. Αυτό θα πεισμώσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον λαό. Ο φόβος πλέον είναι στην άλλη πλευρά. Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας.»