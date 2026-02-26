Καθηλώνει το μήνυμα του πατέρα του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού του μοιραίου τρένου που παραμένει σε κώμα εδώ και τρία χρόνια.

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ο αγώνας για τον Γεράσιμο συνεχίζεται καθώς παραμένει σε κώμα. Ένας αγώνας δύσκολος, σιωπηλός, επίπονος. Με αφορμή την τρίτη θλιβερή επέτειο, ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης, ως συνήγορος του πατέρα του, κοινοποίησε στο Larissanet.gr τη συγκλονιστική δήλωση της οικογένειας.

«Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά. Τρία χρόνια η καρδιά του χτυπά δυνατά. Καθημερινός Γολγοθάς τόσο για το υπέροχο ηρωικό αυτό παλικάρι, όσο και για όλη μας την οικογένεια, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να παραμείνει όρθια, δυνατή αλλά και αντάξια των δυσκολιών και του ανείπωτου, ατελείωτου, ανελέητου πόνου, σωματικού και ψυχικού», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η πληγή, όπως τονίζεται, παραμένει ανοιχτή και αιμορραγούσα. «Είναι τρομερά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει», σημειώνεται, ενώ σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται νυχθημερόν στο πλευρό του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgoyo8pyx5ih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ανακοίνωση του δικηγόρου Λουκά Αποστολίδη επισημαίνονται τα εξής:

«Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά. Τρία χρόνια η καρδιά του χτυπά δυνατά. Καθημερινός Γολγοθάς τόσο για το υπέροχο ηρωικό αυτό παλικάρι, όσο και για όλη μας την οικογένεια, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο ,να παραμείνει όρθια, δυνατή αλλά και αντάξια των δυσκολιών και του ανείπωτου, ατελείωτου, ανελέητου πόνου, ( σωματικού και ψυχικού). Ως συνήγορος του πατέρα του Γεράσιμου, σας κοινοποιώ τη δήλωσή του, εν όψει της 3ης θλιβερής επετείου.

Πέρασαν τρία χρόνια. Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα. Η τραγωδία στα Τέμπη μας νουθετεί. Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος δεν έχει τέλος.Τρία ολόκληρα χρόνια ο Γεράσιμος, σε άνιση μάχη, αγωνίζεται για τη ζωή του.Τρία ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια εξελίσσεται, ένα ατελείωτο ταξίδι σε νοσοκομεία Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής…με μόνη συνοδεία την ελπίδα για ένα ακόμα θαύμα της Παναγίας . Ένας Λεβέντης που σε κάθε στιγμή της ζωής του αγωνιζόταν και αυτό συνεχίζει να κάνει και τώρα . Είναι τρομερά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται νυχθημερόν στο προσκεφάλι του.ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ….ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ …..

ΙΣΩΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ….ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ…..

ΙΣΩΣ Ο ΗΧΟΣ ,Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ…

ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ…….

Καλή Σαρακοστή

και η Ανάσταση του Κυρίου

ας φέρει και την Ανάσταση του Γεράσιμου

Διονύσιος Γεωργ. Γεωργιάδης»