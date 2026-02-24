Εργαζόμενοι, μαθητές, πολίτες και φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόμους το Σάββατο 28/2 στο πλευρό του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για να διαδηλώσουν για τα τρία χρόνια από την τραγωδία.

Εργατικά σωματεία, εργαζόμενοι, μαθητές και φοιτητές σε όλη τη χώρα οργανώνουν συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε 57 ανθρώπινες ζωές. Προγραμματίζονται συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις ανά την Ελλάδα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Χίο, τη Λάρισα, την Καλαμάτα, τα Χανιά και πολλές άλλες, σε πλατείες και κεντρικά σημεία, ενισχύοντας το μήνυμα ότι «δεν θα συνηθίσουμε τα Τέμπη». Οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν μαζικά, για να δυναμώσει η φωνή για ασφάλεια, δικαιοσύνη και προστασία της ζωής από την πολιτική του κέρδους.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την ημέρα αυτή, ενώ ανάλογες αποφάσεις έχουν λάβει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η ΠΝΟ και άλλα εργατικά κέντρα ανά τη χώρα. Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα γίνει στις 12 μ. στο Σύνταγμα, με συμμετοχή και άλλων φορέων όπως η ΟΒΣΑ και η ΟΓΕ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 12 μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στην Πάτρα οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου. Στη Λάρισα, τόπο του εγκλήματος, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συγκέντρωση στις 12 μ. στην Κεντρική Πλατεία και μεγάλη συναυλία στις 7 μ.μ. Η ΠΝΟ κήρυξε απεργία για τα πλοία, ενώ η Ομοσπονδία Οικοδόμων και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας καλούν σε μαζική συμμετοχή σε όλα τα εργοτάξια και χώρους εργασίας. Παράλληλα, μαθητές και φοιτητικοί σύλλογοι οργανώνουν εκδηλώσεις και πορείες από τις 25 έως τις 28 Φλεβάρη, με στόχο να τιμήσουν τα θύματα και να απαιτήσουν πραγματική δικαίωση.

{https://www.youtube.com/watch?v=Q2flpIxpxH4}

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

«Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη. Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές. Δεν συμβιβαζόμαστε με την, στη κυριολεξία, εγκληματική πολιτική που κόστισε τη ζωή στις 5 εργάτριες μανάδες στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Ήταν αποτέλεσμα του νομοθετικού πλαισίου των τελευταίων χρόνων (Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως) που διευκολύνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία, την καθιέρωση του 13ώρου, την υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συνεχή καταστρατήγηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μόνο το 2025 η εργατική τάξη μέτρησε 201 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα εκατοντάδες τραυματίες που σε πολλές περιπτώσεις θα οδηγήσουν σε μόνιμες βλάβες για να μη συνυπολογίζουμε τις εργατικές ασθένειες και τους θανάτους που η κυβέρνηση προσπαθεί να «κρύψει» με διάφορες αλχημείες. Ένας ακήρυχτος πόλεμος διεξάγεται καθημερινά στους εργασιακούς χώρους, σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα με θύματα τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, με αιτία την εγκληματική πολιτική του κέρδους. Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, οι σιδηρόδρομοι εξακολουθούν να μην είναι ασφαλείς ενώ ταυτόχρονα εγκυμονούνται κίνδυνοι για τα «Τέμπη του αέρα», όπως αναδείχθηκαν με εκκωφαντικό τρόπο, στο μπλακ άουτ του συστήματος ελέγχου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Συνεχίζουμε να παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές για να μην υπάρξει συγκάλυψη του εγκλήματος και να αποδοθούν οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όλους όσους εμπλέκονται. Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών που ευθύνονται για το δυστύχημα, της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα.

Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα.»

Τα συλλαλητήρια που έχουν ήδη ανακοινωθεί

Υπενθυμίζεται ότι το Εργατικό Κέντρο Αθήνας με απόφαση του Συνεδρίου του προκήρυξε απεργία για τις 28 Φλεβάρη. Αποφάσεις για απεργία έχει πάρει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η ΠΝΟ. Το συλλαλητήριο οργανώνεται στις 12 μ. στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα καλεί και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, ενώ οργανώνει και συγκέντρωση στο Λαύριο την ίδια μέρα. Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο στις 12μ., στο Σύνταγμα στις 28/2 απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12 μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα το Εργατικό Κέντρο, στο πλαίσιο της απόφασης για απεργία που έλαβε, καλεί σε συγκέντρωση στις 12 μ., στην Κεντρική πλατεία, ενώ στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο. Απεργία προκήρυξε και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας έχει πάρει απόφαση για στάση εργασίας. Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε το Εργατικό Κέντρο Χανίων, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κήρυξε 4ωρη στάση εργασίας (11 π.μ - 3 μ.μ.). Επίσης, το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια με απόφαση της ΠΝΟ

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στις 28 Φλεβάρη, αφού κήρυξε απεργία η ΠΝΟ. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν τους ναυτεργάτες να περιφρουρήσουν την απεργία και να συμμετάσχουν μαζικά στα συλλαλητήρια, τονίζοντας ότι «η "κοιλάδα των Τεμπών" απλώνεται παντού όπου κυριαρχεί η πολιτική του κέρδους».

Hellenic Train: Χωρίς τρένα το Σάββατο λόγω 24ωρης απεργίας

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

«Στις 28 Φλεβάρη, όλα τα εργοτάξια να μείνουν κλειστά»

«Το Σάββατο 28 Φλεβάρη, όλα τα εργοτάξια να μείνουν κλειστά!» τονίζει η Ομοσπονδία Οικοδόμων σε ανακοίνωσή της για τα συλλαλητήρια που διοργανώνονται στις 28 του μήνα για τα 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.

Απεργία και από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

«Το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και την καθαριότητα, συμμετέχουμε καθολικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων!», τονίζει η Ομοσπονδία.

Έναν ακόμα σταθμό κλιμάκωσης μπροστά στην απεργία στις 28 Φλεβάρη αποτελεί η πανελλαδική απεργία των ξενοδοχοϋπαλλήλων την ερχόμενη Τετάρτη 25 Φλεβάρη, με συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας.

ΟΣΥΑΠΕ: «Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών»

«Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές», σημειώνει σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ).

ΟΒΣΑ: Κλείνουμε τα μαγαζιά μας και συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

«Στις 28 Φλεβάρη κλείνουμε τα μαγαζιά μας και συμμετέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα, για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, αναφέρει στο κάλεσμά της, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ). Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου (ΠΟΒΣΚΞ).

ΟΓΕ: Δίνουμε αγωνιστικό «παρών» στα συλλαλητήρια

«Δεν δεχόμαστε η προστασία της ζωής μας να λογαριάζεται ως κόστος για το κράτος, προετοιμάζοντας τα επόμενα “Τέμπη”. Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα για την πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!» τονίζει η ΟΓΕ

ΕΕΔΥΕ: Όλοι στις συγκεντρώσεις στις 28 Φλεβάρη στο Σύνταγμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα

«Καμία εμπιστοσύνη στην εγκληματική πολιτική που παίζει τη ζωή μας στα ζάρια! Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, για υποδομές και υπηρεσίες στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και όχι των κερδών και των πολεμικών σχεδιασμών», σημειώνει η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), καλώντας «Όλοι στις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα το Σάββατο 28 Φλεβάρη».

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ).

Συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία διοργανώνουν την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της πόλης. Σε αυτήν, αλλά και στο μαθητικό - φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια την προηγούμενη μέρα, καθώς και στο αντίστοιχο των συνδικάτων στο Σύνταγμα την επόμενη, καλούν: Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Ιωνίας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωνίας - Ν. Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης «Γ. Σεφέρης», Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ν. Ιωνίας και πέριξ περιοχών, παράρτημα Ν. Ιωνίας - Ένωση Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Αθήνας και περιχώρων, παράρτημα Β/Δ Συνοικιών της Ένωσης Λογιστών και Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ).

Αντίστοιχα την Παρασκευή κινητοποιήσεις οργανώνονται από σωματεία και φορείς του Πειραιά στις 6 μ.μ. στον σταθμό Λεύκα του Προαστιακού και στις 6.30 μ.μ. στην πλ. Ηρώων στο Πέραμα. Τα σωματεία και οι φορείς θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό των καζανιών του θανάτου.

Καθημερινές είναι και οι συσκέψεις σωματείων και μαζικών φορέων σε όλη τη χώρα ενόψει των συγκεντρώσεων. Συνεχίζονται ως εξής:

Σήμερα Τρίτη 24 Φλεβάρη

- Στην Λάρισα, θα γίνει σύσκεψη στις 7 μ.μ., στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44).

- Στα Χανιά θα γίνει σύσκεψη στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Στις συγκεντρώσεις των εργατικών σωματείων σε όλη τη χώρα καλεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που όπως σημειώνει «όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται! Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ηταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο.

Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Εκδηλώσεις Φοιτητικών Συλλόγων την Τετάρτη 25/2

Στη Λάρισα, Φοιτητικοί Σύλλογοι προγραμματίζουν εκδήλωση την Τετάρτη 25 Φλεβάρη, στη 1 μ.μ., στο Αμφιθέατρο 2 του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Θα μιλήσουν ο Δαμιανός Μπαλασούλης, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, και ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.

Ανάλογη εκδήλωση θα γίνει στον Βόλο την ίδια μέρα στις 7 μ.μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα μιλήσουν ο Νίκος Τσακλίδης και ο Δαμιανός Μπαλασούλης.

Στο Ηράκλειο Κρήτης την ίδια μέρα Φοιτητικοί Σύλλογοι διοργανώνουν εκδήλωση στις 2 μ.μ. στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα μιλήσουν η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου ΠΑΓΝΗ και ο Πάρης Στάντζος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού.

Συλλαλητήρια από φοιτητικούς συλλόγους και μαθητές

Στους δρόμους οι μαθητές την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Σε μαθητικά - φοιτητικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 26 Φλεβάρη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις προχωρούν οι μαθητές μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους. Συμμετοχή και στήριξη έχουν ανακοινώσει οι Ομοσπονδίες Ενώσεων Γονέων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Αθήνα συγκεντρώνονται στις 12 μ. στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Μαθητικά - φοιτητικά συλλαλητήρια διοργανώνονται επίσης στην Πάτρα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου, και στην Καλαμάτα, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία. Παράλληλα, μαθητές και φοιτητικοί σύλλογοι δίνουν ραντεβού στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία στις 28 Φλεβάρη.

Πλούσιο πρόγραμμα από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης

Το πλαίσιο δράσεων για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη συζήτησε η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης σε ανοιχτή συνάντηση που πραγματοποίησε, με τη συμμετοχή μαθητών από πολλά σχολεία. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών καλεί όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης να πάρουν αποφάσεις στα 5μελή και 15μελή τους, και να προχωρήσουν στις παρακάτω δράσεις:

Στις 26 και 27 Φλεβάρη σε καταλήψεις στα σχολεία, δράσεις στα προαύλια με τοιχογραφίες, δημιουργία πανό, σχέδια με τσάντες στην αυλή. Να συμμετέχουν μαζικά στην Πέμπτη 26 Φλεβάρη στη μαθητική πορεία. Και το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 12 μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου, στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων της πόλης μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Φοιτητικούς Συλλόγους, Συλλόγους Καθηγητών και Γονέων.

Παράλληλα, ανά περιοχές οι μαθητές και μαθήτριες της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν:

Την Τετάρτη 25 Φλεβάρη, στις 8 μ.μ., συναυλία από μαθητικά συγκροτήματα σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην πλατεία Ευόσμου. Την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, μαθητική συναυλία στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Ευκλείδη.

Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια στις παρακάτω πόλεις :

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στον Αλμυρό, στις 12μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στην Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στην Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στην Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στην Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πολύγυρο, στις 12 μ., στην πλατεία Δημαρχείου

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στην Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου