Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στο έντυπο Ν, που αφορά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2025, φέρνει η νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι τροποποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου, της κατάργησης του τέλους χαρτοσήμου, της ενίσχυσης των φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις, έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, αλλά και της ανάγκης εναρμόνισης με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις των νόμων 4935/2022 και 5162/2024.

Το έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2025 διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρήσης, τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς το περιεχόμενο επιμέρους πινάκων και κωδικών. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο σχεδόν της δήλωσης, από την πρώτη σελίδα έως και τους πίνακες φορολογικών απαλλαγών και προσαυξημένων εκπτώσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ιδιαίτερη προσοχή των λογιστών και των επιχειρήσεων κατά τη συμπλήρωσή της.

Στην πρώτη σελίδα του εντύπου προστέθηκαν νέοι κωδικοί που σχετίζονται με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εταιρικούς μετασχηματισμούς βάσει των διατάξεων των νόμων 4935/2022 και 5162/2024. Συγκεκριμένα, εισήχθησαν οι κωδικοί 658 και 659, μέσω των οποίων δηλώνεται εάν το νομικό πρόσωπο συμμετέχει στις εν λόγω διατάξεις είτε ως εισφέρουσα είτε ως λήπτρια εταιρεία. Παράλληλα, τροποποιήθηκε το λεκτικό υφιστάμενων κωδικών ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η ουσία της φορολογικής πληροφόρησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι αλλαγές στον πίνακα εκκαθάρισης φόρου, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, όπου καταργούνται οριστικά οι κωδικοί που αφορούσαν το τέλος χαρτοσήμου και τον ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, το οποίο πλέον ενσωματώνεται λειτουργικά στη φορολογική διαδικασία. Η κατάργηση των σχετικών κωδικών οδηγεί σε αναπροσαρμογή των αθροισμάτων και των τελικών ποσών που προκύπτουν στον πίνακα εκκαθάρισης, με άμεσο αντίκτυπο στο πληρωτέο ή επιστρεφόμενο ποσό φόρου.

Στον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης των αποτελεσμάτων χρήσης, οι τροποποιήσεις κρίνονται ουσιαστικές, καθώς προστέθηκε νέος κωδικός που αφορά τις δαπάνες για την εισαγωγή επιχειρήσεων σε ρυθμιζόμενη αγορά. Πρόκειται για εξωλογιστικές δαπάνες που εκπίπτουν βάσει του άρθρου 22ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και συνδέονται με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, επικαιροποιήθηκαν τα λεκτικά υφιστάμενων κωδικών ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις τελευταίες τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Αλλαγές καταγράφονται και στον πίνακα υπολογισμού της προκαταβολής φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπου αναπροσαρμόστηκαν διατυπώσεις και κωδικοί χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός μηχανισμός υπολογισμού. Ωστόσο, η σαφέστερη αποτύπωση των σχετικών στοιχείων αποσκοπεί στη μείωση λαθών και παρερμηνειών κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης, ιδίως για επιχειρήσεις με σύνθετη φορολογική εικόνα.

Σημαντικές είναι επίσης οι τροποποιήσεις που αφορούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς στον υποπίνακα κατάστασης εσόδων και εξόδων αντικαταστάθηκε κάθε αναφορά στο τέλος χαρτοσήμου με το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνει τη μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό μοντέλο φορολογικής επιβάρυνσης συγκεκριμένων συναλλαγών και επηρεάζει τον τρόπο καταγραφής των εξόδων στα λογιστικά βιβλία.

Στον πίνακα εισοδημάτων από διάφορες πηγές, οι παρεμβάσεις εστιάζουν κυρίως στα μερίσματα και στα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα, τροποποιήθηκε ο τίτλος υποπίνακα που αφορά μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτων χωρών, ώστε να αποσαφηνίζεται ότι εξαιρούνται εκείνες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 48 του ΚΦΕ.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν κωδικοί που σχετίζονταν με το τέλος χαρτοσήμου στα εισοδήματα από ακίνητα, σε συνέχεια της συνολικής κατάργησής του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναδιάρθρωση του πίνακα εφαρμογής των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του ΚΦΕ, ο οποίος αφορά την απαλλαγή μερισμάτων και υπεραξιών από τη φορολογία. Οι υποπίνακες ανασχεδιάστηκαν ώστε να διακρίνονται σαφώς οι περιπτώσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δημιουργήθηκαν νέες ενότητες για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων απαλλαγής σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η αλλαγή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία και συμμετοχές σε αλλοδαπές εταιρείες.

Εκτεταμένες είναι οι παρεμβάσεις και στον πίνακα προσαυξημένης έκπτωσης δαπανών και αποσβέσεων, όπου προστέθηκε νέος υποπίνακας για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Τα σχετικά ποσά μεταφέρονται πλέον αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, διευκολύνοντας την εφαρμογή των κινήτρων του άρθρου 22Α του ΚΦΕ. Ταυτόχρονα, τροποποιήθηκαν οι πίνακες που αφορούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν το νέο καθεστώς κινήτρων και τις ισχύουσες διατάξεις.