Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συμμετέχοντας σε σειρά υψηλού επιπέδου επαφών με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών, την περαιτέρω εδραίωση του ρόλου της χώρας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και την προώθηση της ενεργοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου.

Σήμερα ο υπουργός θα λάβει μέρος στην Υπουργική Σύνοδο «Transatlantic Gas Security Summit», που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ στο Donald J. Trump Institute of Peace.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι από 12 ευρωπαϊκές χώρες, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ στο περιθώριο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή Υπουργική Συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου.

Αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ο κ. Παπασταύρου θα έχει επίσημες διμερείς συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum, καθώς και με τον υπουργό Ενέργειας και αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, Chris Wright. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει επαφές με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου και της Γερουσίας.

Η ενεργός παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της ως αξιόπιστου εταίρου και κρίσιμου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της γεωπολιτικής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης.