Οι επόμενες αργίες με κλειστά σχολεία για τους μαθητές, οι ημερομηνίες μέχρι το Πάσχα 2026.

Οι μαθητές απολαμβάνουν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά όπως κάθε χρόνο. Μετά το εορταστικό διάλειμμα και το πέταγμα του χαρταετού, η επιστροφή στα θρανία γίνεται την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Η επόμενη προγραμματισμένη διακοπή μαθημάτων δεν αργεί πολύ. Σε περίπου έναν μήνα ακολουθεί η διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου, που συνδυάζει τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Εθνική Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Η 25η Μαρτίου λοιπόν θα φέρει διήμερη διακοπή των μαθημάτων και μια εμβόλιμη «ανάσα» ξεκούρασης από τις απαιτητικές σχολικές υποχρεώσεις, τα διαγωνίσματα και τα διαβάσματα. Η φετινή αργία «πέφτει» Τετάρτη όμως για τα σχολεία και η παραμονή της γιορτής ήτοι η Τρίτη 24 Μαρτίου είναι μέρα άνευ μαθημάτων αλλά υποχρεωτικής παρουσίας στα σχολεία και συμμετοχή στην σχολική γιορτή. Παραδοσιακά οι σχολικές γιορτές έχουν τουλάχιστον δίωρη διάρκεια και μέσα απόποιήματα, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα η μαθητική κοινότητα γνωρίζει με γλαφυρό τρόπο τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης του 1821 και τα βασικά ορόσημα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας μέσα από τις γιορτές για την 25η Μαρτίου τιμούν τους ήρωες της Επανάστασης και αναδεικνύουν τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας που μας κληροδότησαν. Ανήμερα της αργίας όλα τα σχολεία είναι κλειστά, οι μαθητές συμμετέχουν στην παρέλαση. Έτσι, οι μαθητές με αφορμή την 25η Μαρτίου απολαμβάνουν ουσιαστικά ένα διήμερο χωρίς μαθήματα, πριν επιστρέψουν στο κανονικό πρόγραμμα.

Πάσχα 2026: 16 μέρες κλειστά σχολεία και ανεμελιά για τους μαθητές, οι ημερομηνίες

Μετά την 25η Μαρτίου, η επόμενη μεγάλη «ανάσα» για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι οι πασχαλινές διακοπές. Το Πάσχα 2026 θα εορταστεί νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, καθώς «πέφτει» στις 12 Απριλίου. Με βάση τον καθιερωμένο ετήσιο προγραμματισμό, τα μαθήματα πριν από το Πάσχα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Απριλίου. Την ημέρα εκείνη όλα τα σχολεία, από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά έως Γυμνάσια και Λύκεια, θα λειτουργήσουν κανονικά και με τη λήξη των μαθημάτων θα ξεκινήσει ουσιαστικά η πασχαλινή περίοδος ανάπαυσης. Η πασχαλινή αργία ξεκινά επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές χτυπά τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Οι πασχαλινές διακοπές διαρκούν 16 ημέρες, δίνοντας στους μαθητές μια πολύτιμη ευκαιρία ξεκούρασης πριν από την τελική φάση της σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, η επόμενη περίοδος είναι καθοριστική, καθώς οδηγεί σταδιακά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Συνολικά, το διάστημα από την Καθαρά Δευτέρα έως το Πάσχα προσφέρει στους μαθητές τρεις σημαντικές «στάσεις» ξεκούρασης, το τριήμερο για τα Κούλουμα, το διήμερο της 25ης Μαρτίου και τις πασχαλινές διακοπές.