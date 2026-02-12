Το χρονοδιάγραμμα των πασχαλινών διακοπών για τους μαθητές σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η διαφοροποίηση από τα σχολεία.

Φέτος το Πάσχα 2026 «πέφτει» νωρίς γεγονός που φέρνει τα πάνω κάτω και στη λειτουργία της εκπαίδευσης. Στις 12 Απριλίου θα γιορτάσουμε την Ανάσταση νωρίτερα από τις περασμένες χρονιές με τους μαθητές να έχουν μπροστά τους δύο μήνες μέχρι τις πασχαλινές διακοπές που και φέτος θα έχουν διάρκεια 16 γεμάτες μέρες καθώς τα σχολεία θα μείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου με την επιστροφή στα θρανία να δρομολογείται την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Όμως το πρόγραμμα των πασχαλινών διακοπών διαφοροποιείται για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς βάσει νομοθεσίας οι διακοπές του Πάσχα ξεκινούν αργότερα σε σχέση με τα σχολεία. Ειδικότερα, οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές θα παραμείνουν κλειστές από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Τρίτη μετά το Πάσχα, 14 Απριλίου. Παρά ταύτα, αρκετά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών προσαρμόζουν το πρόγραμμα διακοπών τους ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα σχολεία, διευκολύνοντας μαθητές και οικογένειες. Οι γονείς καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα φροντιστήρια για ενημέρωση σχετικά με το πασχαλινό πρόγραμμα διακοπών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους μαθητές της Γ Λυκείου που φέτος θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες 2026 οι τελευταίες μέρες στα Φροντιστήρια πριν το κλείσιμο για τις διακοπές του Πάσχα είναι αφιερωμένες σε διαγωνίσματα προσομοίωσης ώστε να προετοιμαστούν για την πανελλαδική εξέταση, να εντοπιστούν οι μαθησιακές αδυναμίες και να βοηθηθεί στο έπακρο ο μαθητής να εμπεδώσει την εξεταστέα ύλη.