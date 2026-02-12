Η ανάκληση αφορά 1.871 σκούτερ, θα γίνει δωρεάν αντικατάσταση αντλίας και δαγκάνας

Μαζική ανάκληση 1871 μηχανών YAMAHA, χρονολογίας κατασκευής 2024-2025, που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά δίκυκλα Yamaha τύπου LCG125, με σκοπό την αντικατάσταση δαγκάνας και αντλίας φρένου, με νέες βελτιωμένες.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, προκαλείται δυσλειτουργία επειδή το έμβολο της δαγκάνας του εμπρόσθιου φρένου, δεν μπορεί να επιστρέψει πλήρως μετά την απελευθέρωση της μανέτας αυτού. Σε μια

τέτοια περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα «τραβήγματος (μη άμεσης απελευθέρωσης)» του μπροστινού φρένου και κατά συνέπεια η απώλεια ελέγχου της μοτοσυκλέτας. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο να αντικατασταθούν η δαγκάνα και η αντλία, με νέες βελτιωμένες.

Ανάκληση μηχανών YAMAHA: Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι των επίμαχων μοντέλων

Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων δίκυκλων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής ή /και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από διακανονισμένο τηλεφωνικό

ραντεβού, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών YAMAHA ανά την Ελλάδα, προκειμένου και χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αντικαταστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών / Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 210 6293-595 και 560, ώρες λειτουργίας 09.00 - 17.00 καθημερινά ή/και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.