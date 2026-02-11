Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει την πρόγνωση για τον καιρό της Τσικνοπέμπτης στην Αττική.

Στον καιρό της Τσικνοπέμπτης και για το αν τελικά θα καταφέρουμε να «τσικνίσουμε» στην Αττική, χωρίς βροχές, αναφέρεται μέσα από ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, στην Αττική θα υπάρξει καιρικό παράθυρο για «τσίκνισμα» μιας και οι βροχές που αναμένονται θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η κακοκαιρία, ουσιαστικά θα κάνει μία ανάπαυλα τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης και οι βροχές θα ξαναρχίσουν τις απογευματινές ώρες και θα κρατήσουν μέχρι και την Παρασκευή το πρωί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Σχεδόν όλα τα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για άστατο καιρό στην Αττική χωρίς ακρότητες από την Τετάρτη το απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί, και από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το πρωί, με τις μεγαλύτερες εντάσεις τις βραδινές ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έτσι λοιπόν ένα καλό παράθυρο για τσίκνισμα είναι τις μεσημερινιές ώρες της Πέμπτης.Καλή Τσικνοπέμπτη!

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid01Siz2TSM6FdAuP3mRCCmNpi1NmsvTxn3sfYMtJnyqjYrmy1xkAjQ9UFR2U6YN92nl}