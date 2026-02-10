Αναλυτικά τα κέρδη, που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 22535, σειρά η 8η και στοιχείο το Δ.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο, πέμπτο συνεχόμενο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.110.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 22535 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 7η, 8η και 9η και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 62432 σε όλες τις σειρές.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 14475, 17259, 33227, 38405, 45292, 49509, 52658, 69579 και 78348.