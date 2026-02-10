Ο Τραμπ φέρεται να τηλεφώνησε τον Ιούλιο του 2006 στον αρχηγό της τότε αστυνομίας του Παλμ Μπιτς για τον Τζέφρι Επστάιν.

Ένας πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο οποίος ερεύνησε τον Τζέφρι Επστάιν στα μέσα της δεκαετίας του 2000, δήλωσε στο FBI ότι είχε λάβει ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την εποχή, ο οποίος του είπε «δόξα τω Θεώ που τον σταματάτε, όλοι γνωρίζουν ότι το κάνει αυτό».

Η κατάθεση αυτή δόθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας στο FBI, το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η αποκάλυψη αυτή προκαλεί διάφορα ερωτήματα καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Επστάιν και έχει δηλώσει ότι διέκοψε την επαφή με τον πρώην φίλο του πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έδιωξε τον Επστάιν από το Μαρ- α - λάγκο όταν ανακάλυψε ότι άρπαζε υπαλλήλους από το σπα του κλαμπ. Το όνομα του αρχηγού της αστυνομίας, Μάικλ Ράιτερ, έχει παραγραφεί από το έγγραφο στο site του υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά οι πληροφορίες στην ανακοίνωση του FBI συμφωνούν με με δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του στην έρευνα που ξεκίνησε το 2005.

Οι ντετέκτιβ του Ράιτερ ερευνούσαν τον Επστάιν για φερόμενο sex trafficking κοριτσιών ηλικίας μόλις 14 ετών, για να παρέχουν μασάζ που μετατρέπονταν σε σεξουαλικά εγκλήματα.

Οι πληροφορίες σχετικά με την φερόμενη κλήση του Τραμπ αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος μιας έκθεσης 4 σελίδων του FBI που συνοψίζει την κατάθεση του Ραιτερ τον Οκτώβριο του 2019, δύο μήνες μετά τον θάνατο του Επστάιν.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ράιτερ ότι έδιωξε τον Επστάιν από το κλαμπ του. Ο Τραμπ κάλεσε το Αστυνομικό Τμήμα του Παλμ Μπιτς για να του πει "δόξα τω Θεώ που τον σταματάτε, όλοι γνωρίζουν ότι το κάνει αυτό"», αναφέρει η έκθεση του FBI.

Η φερόμενη κλήση από τον Τραμπ έγινε τον Ιούλιο του 2006, περίπου την εποχή που οι λεπτομέρειες της αστυνομικής έρευνας έγιναν γνωστές, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης.

«Ο Τραμπ του είπε ότι οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη γνώριζαν ότι ο Επστάιν ήταν αηδιαστικός. Ο Τραμπ είπε ότι η Μάξγουελ ήταν αυτή που διαχειριζόταν τις υποθέσεις του Επστάιν, «είναι κακιά και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτήν», συνεχίζει το ρεπορτάζ. «Ο Τραμπ είπε στον Ράιτερ ότι ήταν κοντά στον Επστάιν μια φορά όταν ήταν παρούσες έφηβες και ο Τραμπ φέρεται να έφυγε γρήγορα από εκεί. Ο Τραμπ ήταν ένας από τους πρώτους που τηλεφώνησαν όταν οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι ερευνούσαν τον Επστάιν», γράφει η αναφορά της δήλωσης του Ράιτερ.

Η περιγραφή της φερόμενης κλήσης του Τραμπ στον Ράιτερ, όπως συνοψίζεται στο έγγραφο του FBI, αποκαλύπτεται τώρα για πρώτη φορά. Ο Ράιτερ ήταν κεντρικό πρόσωπο στην πρώτη έρευνα των αρχών για τον Επστάιν στη Φλόριντα.

Αφού επανειλημμένα αντιπαρατέθηκε παρασκηνιακά με τοπικούς εισαγγελείς, ο Ράιτερ μίλησε δημόσια το 2006, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του τοπικού εισαγγελέα να παραπέμψει την υπόθεση σε ένα μεγάλο δικαστήριο αντί να απαγγείλει απευθείας κατηγορίες στον Επστάιν.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση ο εισαγγελέας και στη συνέχεια συντονίστηκε με τις ομοσπονδιακές αρχές για να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα για τον Επστάιν, η οποία τελικά κατέληξε στη συμφωνία μη δίωξής του το 2008.

