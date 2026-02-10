Ακροδεξιές προσωπικότητες ζητούν τη σύσταση ICE στην Ευρώπη ακολουθώντας το εγχειρίδιο Τραμπ για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα και πολιτικοί που ζητούν αστυνομική δύναμη στις χώρες τους, όμοια με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Η ICE, η οποία επιβάλλει τους ομοσπονδιακούς νόμους που διέπουν τον έλεγχο των συνόρων, τα τελωνεία, το εμπόριο και τη μετανάστευση, έχει γίνει το επίκεντρο της αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορές της τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ για απέλαση παράνομων μεταναστών.

Αυτό ωστόσο, δεν έχει αποτρέψει το βαυαρικό παρακλάδι του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το βελγικό ακροδεξιό κόμμα Vlaams Belang από το να προτείνουν αστυνομικές μονάδες που να μοιάζουν με την ICE, σε εκκλήσεις που έχουν προκαλέσει κατακραυγή από τους πολιτικούς τους αντιπάλους.

Τον Ιανουάριο, το βαυαρικό παρακλάδι του AfD δήλωσε ότι θα υποβάλει σχέδια στο περιφερειακό κοινοβούλιο για μια αστυνομική μονάδα που θα επικεντρώνεται στην απέλαση μεταναστών, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα, στο πλαίσιο μιας σειράς βημάτων για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του κόμματος που δημοσιοποιήθηκε από γερμανικά ΜΜΕ.

«Εκτός από τις κρατικές πτήσεις απέλασης, ζητούμε τη δημιουργία μιας μονάδας ασύλου, έρευνας και απέλασης εντός της βαυαρικής αστυνομίας», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD, Κάτριν Έμπνερ - Στάινερ. Η Ένωση Αστυνομικών της Βαυαρίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη δημιουργία μονάδας απέλασης.

Το Vlaams Belang του Βελγίου σχεδιάζει να υποβάλει πρόταση για μια παρόμοια αστυνομική μονάδα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Politico. Ενώ η βουλευτής Φραντσέσκα Βαν Μπέλεγκεμ απέρριψε τη σύγκριση με την ICE επειδή, όπως είπε, η βελγική μονάδα θα παρέμενε μέρος της υπάρχουσας αστυνομίας και όχι ξεχωριστή ομοσπονδιακή υπηρεσία, οι λεπτομέρειες του σχεδίου υποδηλώνουν το αντίθετο: ειδικευμένοι αστυνομικοί σε κάθε αστυνομική ζώνη, πλήρεις μονάδες σε μεγάλες πόλεις και παραμεθόριες περιοχές και πράκτορες που θα κυνηγούν ενεργά μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής.

«Αντί να καταγράφει μόνο παράνομους μετανάστες όταν συλλαμβάνονται τυχαία, η μονάδα θα αναζητά ενεργά, άτομα χωρίς νόμιμο καθεστώς», δήλωσε η Βαν Μπέλεγκεμ στο Politico, προσθέτοντας πως «δεν επιτρέπουμε οι εθνικές μας προτάσεις να υπαγορεύονται από το διεθνές πλαίσιο».

Στη Γαλλία, την ίδια ώρα, ο ακροδεξιός ιδρυτής του κόμματος Reconquête, Ερίκ Ζεμούρ, δεν απέκλεισε την ιδέα όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη αν η Γαλλία θα έπρεπε να έχει μια αστυνομική δύναμη παρόμοια με την ICE. «Θα πρέπει να προσαρμοστεί στη Γαλλία και στους γαλλικούς θεσμούς. Αλλά θα πρέπει να είμαστε αδίστακτοι», δήλωσε στο BFMTV.

Η πολιτική επιστήμονας Λόρα Τζέικομπς από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας σημείωσε πως ορισμένα ακροδεξιά κόμματα είναι προσεκτικά και αποφεύγουν τη σύνδεση με τον Τραμπ, καθώς θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα τους, αλλά «αναφέρονται πράγματι σε μια παρόμοια αστυνομική δύναμη. Αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση, όπου τα αυστηρά μέτρα και οι αντιμεταναστευτικές θέσεις έχουν γίνει κανονικοποιημένα, με τα ακροδεξιά κόμματα να πιέζουν τα όρια» εμπνευσμένα από τις πολιτικές του Τραμπ.

Οι εκκλήσεις των ακροδεξιών κομμάτων έχουν βρει απέναντί τους έντονες επικρίσεις από τους πολιτικούς αντιπάλους.

Οι άνθρωποι που προωθούν τέτοιες ιδέες «έχουν απομακρυνθεί από το δημοκρατικό φάσμα και δεν μπορούν ποτέ να κανονικοποιηθούν», δήλωσε ο Γερμανός ευρωβουλευτής Ντέμιαν Μπόσελάγκερ, από το κόμμα των Πρασίνων.

Η συμπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνον Όμπρι τόνισε πως «οι ακροδεξιές πολιτικές αποτελούν μέρος μιας συνεχούς βίας που πρέπει να αμφισβητηθεί από την αρχή, αλλιώς κινδυνεύουν να γενικευτούν. Έστω κι αν δεχτούμε το μοντέλο ICE ως μέρος της πολιτικής συζήτησης, η μάχη έχει ήδη χαθεί».

Η ΕΕ σκληραίνει την μεταναστευτική της πολιτική σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πενταετή στρατηγική για τη μετανάστευση, τονίζοντας τη «δυναμική μεταναστευτική διπλωματία» για να πιέσει τρίτες χώρες να βοηθήσουν να σταματήσουν την είσοδο παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη και να δεχτούν πίσω πολίτες που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής.

Με πληροφορίες του Politico