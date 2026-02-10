Ο γερμανικός Τύπος για την τραγωδία στη Χίο και τις νεκροψίες που αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων από την Eλληνική Aκτοφυλακή.

Στα ανοιχτά ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν την νύχτα της 3ης Φεβρουαρίου στη Χίο, που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων αναφέρεται η taz από το Βερολίνο.

«Τουλάχιστον 15 πρόσφυγες είναι νεκροί: Αυτός είναι ο απολογισμός μετά τη σύγκρουση με ένα περιπολικό σκάφος του ελληνικού Λιμενικού ανοιχτά της Χίου την περασμένη Τρίτη. Οι αμφιβολίες αυξάνονται τώρα για την εκδοχή των γεγονότων από το Λιμενικό» και στη συνέχεια αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού ότι «ο κυβερνήτης του ταχύπλοου αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα από το σκάφος L.S. 1077 της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το σκάφος, που μετέφερε τουλάχιστον 39 μετανάστες, γύρισε και χτύπησε τη δεξιά πλευρά του σκάφους της Ακτοφυλακής. Η δύναμη της πρόσκρουσης προκάλεσε την ανατροπή του σκάφους με τους μετανάστες, ρίχνοντας όλους τους επιβαίνοντες στη θάλασσα», τονίζει η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ακτοφυλακή ισχυρίζεται πως η θερμική κάμερα απεικόνισης που βρισκόταν στο πλοίο «δεν χρειαζόταν πλέον» τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς το σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί. «Αυτό ξυπνά μνήμες από το καταστροφικό ναυάγιο του Ιουνίου 2023 στα ανοικτά της νοτιοδυτικής ελληνικής παράκτιας πόλης της Πύλου, στο οποίο εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους περίπου 600 πρόσφυγες. Η κάμερα στο σκάφος L.S. 920 της Ακτοφυλακής, το οποίο επιχειρούσε στην Πύλο, ήταν επίσης απενεργοποιημένη» επισημαίνει.

Υπάρχει, επίσης, αναφορά ότι η Frontex «έχει επανειλημμένα παροτρύνει» τις ελληνικές αρχές να πραγματοποιούν βιντεοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της Ακτοφυλακής, αλλά οι ελληνικές αρχές «παραλείπουν συστηματικά να το εφαρμόσουν αυτό, επικαλούμενες την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μεταναστών - μια ειδική περίπτωση στη Μεσόγειο».

Επίσης, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι «οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν στις νεκροψίες ότι και τα 15 θύματα στα ανοιχτά της Χίου είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το στήθος που προκλήθηκαν από ισχυρά χτυπήματα. Μερικά θύματα πέθαναν ακαριαία, αμέσως μετά τη σύγκρουση. Κανένας από τους 15 θανάτους δεν αποδόθηκε σε πνιγμό. Επιπλέον, αφού μίλησαν με επιζώντες, οι άνθρωποι ανέφεραν ότι το L.S. 1077 εμφανίστηκε στη μέση της νύχτας και πέρασε πάνω από τη βάρκα των μεταναστών. Επιπλέον, δεν υπήρχαν ακουστικά ή οπτικά προειδοποιητικά σήματα από το περιπολικό σκάφος πριν από τη σύγκρουση, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Ακτοφυλακής».

Πηγή: DW