Περίπου 11.000 καρκινοπαθείς παραμένουν παγιδευμένοι στη Γάζα παρά το πρόσφατο άνοιγμα του περάσματος της Ράφα.

Ένα ισραηλινό δικαστήριο απέρριψε έφεση που θα επέτρεπε σε έναν πεντάχρονο Παλαιστίνιο με επιθετική μορφή καρκίνου να εισέλθει στο Ισραήλ για σωτήρια θεραπεία, επικαλούμενο κυβερνητική πολιτική που απαγορεύει την είσοδο σε κατοίκους που είναι εγγεγραμμένοι στη Γάζα, ακόμη και όταν δεν διαμένουν πλέον εκεί.

Σε απόφαση που εκδόθηκε την Κυριακή, το δικαστήριο της Ιερουσαλήμ απέρριψε αίτηση για τη μεταφορά του παιδιού από τη Ραμάλα στο νοσοκομείο Τελ Χασόμερ κοντά στο Τελ Αβίβ για μεταμόσχευση μυελού των οστών – ιατρική εργασία που δεν είναι διαθέσιμη ούτε στη Γάζα ούτε στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το αγόρι βρίσκεται στη Δυτική Όχθη από το 2022, προκειμένου να λαμβάνει ιατρική φροντίδα που δεν ήταν διαθέσιμη στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι γιατροί του έχουν διαπιστώσει ότι χρειάζεται επειγόντως ανοσοθεραπεία με αντισώματα.

Η δικαστική απόφαση αποτελεί άμεση εφαρμογή της απαγόρευσης εισόδου ανθρώπων που ζουν στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 - συμπεριλαμβανομένων ασθενών με καρκίνο που, πριν τον πόλεμο, είχαν συνήθως τη δυνατότητα πρόσβασης σε θεραπεία στην Ιερουσαλήμ.

«Έχω χάσει τις ελπίδες μου», δήλωσε η μητέρα του παιδιού στην Haaretz, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως θανατική καταδίκη για τον γιο της. Η ίδια ανέφερε ότι ο πατέρας του αγοριού πέθανε από καρκίνο πριν από τρία χρόνια.

Στην απόφασή του, ο Ισραηλινός δικαστής Ραμ Βίνογκραντ χαρακτήρισε την αίτηση ως έμμεση πρόκληση προς τους περιορισμούς ασφαλείας μετά τις 7 Οκτωβρίου, οι οποίοι εμποδίζουν τους κατοίκους της Γάζας να εισέλθουν στο Ισραήλ για ιατρική φροντίδα.

Αναγνωρίζοντας ότι χιλιάδες παιδιά στη Γάζα έχουν επείγουσα ανάγκη περίθαλψης, ο δικαστής υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ της περίπτωσης του παιδιού και άλλων ασθενών που αποκλείονται.

«Οι αιτούντες απέτυχαν να αναδείξουν μια ουσιαστική διαφορά», έγραψε ο Βίνογκραντ, σημειώνοντας ότι η παρουσία του παιδιού στη Ραμάλα δεν δικαιολογεί, κατά την άποψή του, εξαίρεση από την γενική απαγόρευση.

Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Gisha συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες που αφορούν την συγκεκριμένη υπόθεση από τον Νοέμβριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι η κατάστασή του αποκαλύπτει τη σκληρότητα ενός άκαμπτου γραφειοκρατικού συστήματος.

«Η υπόθεση αυτή δείχνει για άλλη μια φορά τις καταστροφικές συνέπειες μιας ευρείας πολιτικής που αρνείται στους Παλαιστίνιους πρόσβαση σε σωτήρια ιατρική φροντίδα αποκλειστικά με βάση τη διεύθυνση εγγραφής τους στη Γάζα, ακόμη και όταν δεν διαμένουν εκεί και δεν υπάρχουν κατηγορίες ασφαλείας εναντίον τους», δήλωσε η οργάνωση.

«Η σημασία αυτής της απόφασης είναι ότι το δικαστήριο παρέχει στήριξη σε μια παράνομη πολιτική που ουσιαστικά καταδικάζει τα παιδιά σε θάνατο, ακόμη και όταν η σωτήρια θεραπεία είναι διαθέσιμη».

Περίπου 11.000 Παλαιστίνιοι ασθενείς με καρκίνο παραμένουν παγιδευμένοι στη Γάζα παρά το πρόσφατο άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα. Οι γιατροί λένε ότι οι θάνατοι από καρκίνο έχουν τριπλασιαστεί στη περιοχή από την έναρξη του πολέμου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει τους ασθενείς να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα και παράλληλα περιορίζει την εισαγωγή φαρμάκων χημειοθεραπείας.

Παρά το γεγονός ότι κάποιοι ασθενείς κατάφεραν να φύγουν, είναι πολύ λιγότεροι από εκείνους που έχουν ιατρική ανάγκη αλλά δεν μπορούν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας στη Γάζα, περίπου 4.000 άτομα με επίσημες παραπομπές για θεραπεία σε τρίτες χώρες δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 900 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ασθενών με καρκίνο, έχουν ήδη πεθάνει ενώ περίμεναν την εκκένωση.

Πηγή: Guardian