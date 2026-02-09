Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την τήρηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του ν. 5045/2023.

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε πέντε εταιρείες.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την τήρηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του ν. 5045/2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, τα πρόστιμα αφορούν τις εταιρείες ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (670.925 ευρώ), NESTLE ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (144.700 ευρώ), ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (109.900 ευρώ), ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ (72.370 ευρώ) και FLORA FOOD GREECE Μον. Ε.Π.Ε. (52.870 ευρώ) για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε συνολικά 65 κωδικούς προϊόντων.

Οι έλεγχοι αφορούσαν 3.168 κωδικούς προϊόντων και κάλυψαν χρονικές περιόδους από το 2023 έως και το 2025, με αναφορά στο περιθώριο μεικτού κέρδους ανά μονάδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων υπογράφηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τη διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, μετά από εισήγηση της ΔΙΜΕΑ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Με την ολοκλήρωση των ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ για την τήρηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, ανακοινώνονται πρόστιμα σε πέντε εταιρείες, στις οποίες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Νόμου 5045/2023, που ήταν εν ισχύ μέχρι τις 30/6/2025.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο, και έχουν ενημερωθεί σχετικά, είναι οι εξής:

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 670.925 ευρώ για υπέρβαση σε 26 κωδικούς στο Περιθώριο Μεικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 144.700 ευρώ για υπέρβαση σε 4 κωδικούς στο Περιθώριο Μεικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος ελέγχου: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2023.

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 109.900 ευρώ για υπέρβαση σε 22 κωδικούς στο Περιθώριο Μεικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ 72.370 ευρώ για υπέρβαση σε 12 κωδικούς στο Περιθώριο Μεικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

FLORA FOOD GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 52.870 ευρώ για υπέρβαση σε έναν κωδικό στο Περιθώριο Μεικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος ελέγχου: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023.

Ελέγχθηκαν συνολικά 3.168 κωδικοί προϊόντων και εντοπίστηκε παραβίαση στους 65. Η διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), υπογράφοντας την Παρασκευή 6/2/2026 τις αποφάσεις για την επιβολή των σχετικών προστίμων».

Η απάντηση της Lidl

«Η Lidl Ελλάς σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι έλεγχοι που ξεκίνησε η Αρχή Εποπτείας Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε είναι αδικαιολόγητοι και αυθαίρετοι, καθώς βασίζονται σε μια πλέον καταργημένη, μη εφαρμόσιμη και ασαφή νομική βάση.



Η φερόμενη παράβαση, σύμφωνα με τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., αφορά 26 από τα 681 προϊόντα που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίμηνης περιόδου ελέγχου.

Έχουμε επιτακτικούς λόγους, επιβεβαιωμένους από μια αξιόπιστη δικηγορική εταιρεία, ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του υπερβάλλοντος κέρδους (η βάση για το πρόστιμο) είναι νομικά εσφαλμένη.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη κηρύξει τις προαναφερθείσες διατάξεις αντισυνταγματικές λόγω του ασαφούς πεδίου προστασίας τους. Επίσης, πρόσφατα ακυρώθηκε πρόστιμο ύψους 647.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην εταιρεία μας από τα δικαστήρια, τα οποία έκριναν ότι η επιβολή του συνιστούσε παραβίαση των συνταγματικών αρχών της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας στην ερμηνεία και εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών.

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η Lidl Ελλάς παραμένει πάντα προσηλωμένη στην ακεραιότητα και την κοινωνική ευθύνη. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από συνεχείς αυξήσεις τιμών, προσπαθούμε καθημερινά να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Πέρυσι, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500. Θέτουμε τον εαυτό μας στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και ανοιχτού διαλόγου με το Υπουργείο, καθώς πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων αποτελούν τη βάση για λύσεις που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών που εξυπηρετούμε με συνέπεια καθημερινά.

Ωστόσο, απορρίπτουμε κατηγορίες και πρακτικές που αδικαιολόγητα δυσφημούν τις προσπάθειές μας και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς στάθηκε, στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους καταναλωτές - με διαφάνεια, αξιοπιστία, σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ και θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει έναντι αυτού του άδικου και αυθαίρετου προστίμου».