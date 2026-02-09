«Η πολιτική της κυβέρνησης είναι πολιτική ενεργητικής αποτροπής» δήλωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Έντονη ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γραμματέα της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τον υφυπουργό ναυτιλίας, Στέφανο Γκίκα με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο.

Μιλώντας στο Open, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε πως η παρουσία του στο νοσοκομείο της Χίου μαζί με τον Νάσο Ηλιόπουλο έγινε με την άδεια του διοικητή του νοσοκομείου.

«Οι καταγγελίες που έγιναν σε μας είναι πανομοιότυπες με αυτές που έγιναν στους υγειονομικούς» δήλωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Όπως τόνισε οι πρόσφυγες παρουσιάζουν την εκδοχή ότι το σκάφος του λιμενικού- χωρίς να υπάρξουν προειδοποιητικά σήματα, μόνο ένας προβολέας άνοιξε- σε λίγα δευτερόλεπτα πέρασε πάνω από τη βάρκα».

Στις καταγγελίες Πλεύρη και Γεωργιάδη περί πολιτικού ακτιβισμού, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης απάντησε σκωπτικά «ναι βεβαίως, όπως ακριβώς τα λένε που τους έχουμε εξαιρετική εμπιστοσύνη στην κρίση και τις πολιτικές τους τοποθετήσεις».

Συνέχισε λέγοντας πως «διάβαζα χθες σε ρεπορτάζ πως το σκάφος των προσφύγων διήνυσε 9 μίλια σε 45 λεπτά. Όποιος κάνει την διαίρεση είναι το πολύ 10 κόμβοι. Ένα σκάφος που κινείται έτσι φορτωμένο με 40 άτομα, οποιοσδήποτε ελιγμός θα οδηγούσε σε ανατροπή του» είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι ένα τέτοιο σκάφος θα έπεφτε με σφοδρότητα πάνω στο σκάφος του Λιμενικού. Θα προέκυπταν τραυματισμοί και θάνατοι όχι από πνιγμούς αλλά με κακώσεις.

«Η πολιτική της κυβέρνησης είναι πολιτική ενεργητικής αποτροπής, οι εντολές προς το λιμενικό είναι τέτοιες όπως το να τους ανακόψουν με οποιονδήποτε τρόπο να φτάσουν στις ακτές», είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επισημαίνοντας ότι η Νέα Αριστερά από την αρχή είχε θέσει ερωτήματα για το πολύνεκρο ναυάγιο.

«Δεν το θεωρώ σωστό από τη στιγμή που γίνεται μία ανάκριση, έρευνα, ΕΔΕ, έχει εμπλακεί δικαιοσύνη να βγαίνουν πολιτικά πρόσωπα και να το παίζουν εμπειρογνώμονες, ειδήμονες κ.λπ. Οφείλω να ακούσω την άποψη του Λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Οφείλω να δω τα γεγονός τα όπως τα αντιλαμβάνομαι και πραγματικά μου κάνει εντύπωση που κόμματα χωρίς να περιμένουν να ολοκληρωθεί μία διαδικασία...» απάντησε ο υφυπουργός αναφερόμενος στην ανακοίνωση του Λιμενικό περί πρόσκρουσης.

«Οι άνθρωποι είπαν ότι ενώ είχαμε παράλληλες πορείες είχαμε τα σήματα, τους προβολείς, το ταχύπλοο επιτάχυνε και έκανε δραστικό ελιγμό αριστερά», επανέλαβε ο υφυπουργός, τονίζοντας πως όταν κινούνται παράλληλα τα δύο σκάφη, το ένα με μεγαλύτερη ίσως ταχύτητα, αυτό του λιμενικού, και γίνεται δραστικός ελιγμός τότε η σύγκρουση είναι σφοδρή, είπε, περιγράφοντας το περιστατικό. «Αν γινόταν εμβολισμός από το Λιμενικό, τότε θα ήταν πολύ πιο μεγάλη η καταστροφή και θα είχαμε και άλλου τύπου τραυματισμούς: διαμελισμένα πτώματα, ακρωτηριασμούς», είπε.

Ο κ. Σακελλαρίδης απάντησε πως «τέτοιους τραυματισμούς και τέτοιους θανάτους είχαμε», κάνοντας λόγω για παραμορφωμένα πρόσωπα, διαμελισμένα κλπ.

«κ. Γκίκα ο δικός μας πολιτικός ρόλος, είναι να ελέγχουν όλες τις διαδικασίες. Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα: ότι η προανάκριση διεξάγεται από το λιμενικό και ελέγχεται το λιμενικό, όπως και σε όλες τις προηγούμενες υποθέσεις που έχουν φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Και επ' αυτού έχουν βγει άκυρες οι προανακρίσεις. Ο εισαγγελέας θα πάρει τα στοιχεία της προανάκρισης», τόνισε αναφερόμενος και στο παράδειγμα της Πύλου, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Στο ερώτημα για ποιο λόγο χρειάστηκε να πάνε μέλη της Νέας Αριστεράς και ΜΚΟ, που κατά τις καταγγελίες της κυβέρνησης «δασκαλεύουν» τους μετανάστες ο κ. Σακελλαρίδης απάντησε ότι πήγαν για λόγους αλληλεγγύης και να δουν τις συνθήκες και να μιλήσουν με τα θύματα και το ζήτημα της εμπιστοσύνης στο υγειονομικό, για την τεράστια προσφορά τους. «Προφανώς υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης», τόνισε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

Ο κ. Γκίκας απάντησε πως ο «μόνος λόγος που πήγε η Νέα Αριστερά και τέτοια κόμματα, που έχουμε χαοτική διαφορά είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων, ενώ εμείς διαφυλάσσουμε τα θαλάσσια σύνορα, ήταν για να αμφισβητήσουν το κράτος, το Λιμενικό, τον αγώνα που κάνουν αυτά τα παιδιά νύχτα και μέρα, να εκθέσουν άλλη μια φορά το κράτος. Ούτε αξιωματούχοι είστε ούτε τίποτα για να λειτουργείτε με αυτή τη διαδικασία».

«Να τους ελέγξουμε», τον διέκοψε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. «Όταν το λιμενικό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο είναι υποχρέωσή μας και τιμή μας και καμάρι μας που λειτουργούμε με ελεγκτικό τρόπο απέναντι στις αυθαιρεσίες του λιμενικού που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές».

«Κάνετε ό,τι μπορείτε για να εκθέσετε τη χώρα] συνέχισε ο κ. Γκίκας με τον κ. Σακελλαρίδη να απαντά «εσείς κάνετε ότι μπορείτε για να μας εκθέσετε αμφισβητώντας το διεθνές δίκαιο. Το δίκαιο της θάλασσας εσείς το αμφισβητείτε. Παραβιάζετε και τη συνθήκη της θάλασσας και τη συνθήκη της Γενεύης.

