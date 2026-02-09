Όχι λέει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ανοιχτό το αφήνει ο Φάμελλος.

Να χαιρετίζουν κόμματα σε ένα Συνέδριο άλλου κόμματος είναι σύνηθες.

Να καλούνται να συμμετάσχουν σε διάλογο στα τραπέζια που στήνονται στο περιθώριο του Συνεδρίου ενός κόμματος που κατάμουτρα τους λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί τους στις εκλογές θα είναι, εάν συμβεί, πρωτόγνωρο.

Ο λόγος για το ΠΑΣΟΚ που στα τραπέζια διαλόγου που έχει προγραμματίσει στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου και στα οποία έχει καλέσει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε συζήτηση για κοινή κάθοδο στις εκλογές.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε αρνητικός σε μια τέτοια συμμετοχή. Ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ στενοί του συνεργάτες είχαν δηλώσει στη στήλη πως δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δεν γνωρίζουμε αν έχει κληθεί η Πλεύση Ελευθερίας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει άριστες προσωπικές πολιτικές θέσεις.

Εννοείται ότι τα κόμματα θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Β.Σκ.