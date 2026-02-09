Η Metlen και ο FTSE 100, τα κέρδη της Covalis Capital και η επόμενη ημέρα για τους short, η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - Μεσόγειος Aqua, η Two Brain Capital και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα crypto

Η Metlen και ο FTSE 100

Η «Μαύρη Παρασκευή» για τη μετοχή της Metlen είχε ως αποτέλεσμα να χάσει μέσα σε μία μόνο συνεδρίαση κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. λίρες στο London Stock Exchange. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε την Παρασκευή κατά 20,27%, κλείνοντας στα 35,80 ευρώ, από 44,35 ευρώ την Πέμπτη. Ως αποτέλεσμα, η χρηματιστηριακή αξία της Metlen μειώθηκε στις 5,59 δισ. λίρες, έναντι 6,9 δισ. λιρών στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Με τα νέα αυτά επίπεδα κεφαλαιοποίησης, η Metlen υποχώρησε στην 75η θέση μεταξύ των 100 εταιρειών του δείκτη FTSE 100, από την 70ή θέση που κατείχε την Πέμπτη. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της στο London Stock Exchange η μετοχή είχε ανέλθει στα 57 ευρώ, με τη χρηματιστηριακή αξία να ανέρχεται τότε στα 9,03 δισ. λίρες, επίδοση που την είχε κατατάξει στις 50 μεγαλύτερες εταιρείες του FTSE 100 σε όρους κεφαλαιοποίησης.

Η έντονη αντίδραση της αγοράς την Παρασκευή προήλθε από την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ο στόχος για EBITDA 1 δισ. ευρώ το 2025 αναθεωρείται κατά περίπου 25% χαμηλότερα, εξέλιξη που ήταν «Μαύρος Κύκνος» για πολλούς επενδυτές που έχουν τοποθετηθεί στη μετοχή. Ωστόσο, όσοι είχαν εικόνα της δραστηριότητας της M Power Projects και του asset rotation plan που υλοποιεί η εταιρεία δεν αιφνιδιάστηκαν από τη συγκεκριμένη αναθεώρηση.

Στην παρούσα συγκυρία η αγορά έχει στραμμένη την προσοχή της σε τρεις παράγοντες: στην πορεία των ομολόγων της Metlen, στο κατά πόσο η απώλεια στο EBITDA του 2025 θα περιοριστεί πράγματι στο 25% και στην ταχύτητα με την οποία θα καταστεί σαφές στην αγορά ότι, εξαιρουμένης της επίδοσης της M Power Projects, τα ομαλοποιημένα (normalized) EBITDA της Metlen θα διαμορφώνονταν το 2025 σε επίπεδα περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Κέρδη για την Covalis Capital

Ο Zach Mecelis, ο Λιθουανός ιδρυτής του βρετανικού hedge fund Covalis Capital, ο οποίος έχει πάρει short θέση στη Metlen από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είναι ο μεγάλος κερδισμένος από την πτώση της μετοχής. Όπως είπαμε η κεφαλαιοποίηση της Metlen μειώθηκε από τα 6,9 δισ. λίρες στα 5,59 δισ. λίρες, καταγράφοντας απώλειες περίπου 1,31 δισ. λιρών. Η Covalis Capital LLP διατηρεί δηλωμένη short θέση 0,85% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η πτώση αυτή μεταφράζεται σε θεωρητικό κέρδος που εκτιμάται κοντά στα 11 εκατ. λίρες. Το ποσό αφορά ακαθάριστο υπολογισμό και δεν λαμβάνει υπόψη κόστη δανεισμού μετοχών ή τυχόν κινήσεις μερικού κλεισίματος της θέσης. Το μόνο σίγουρο είναι πως η επενδυτική στρατηγική της Covalis επιβεβαιώθηκε , καθώς «διάβασε» σωστά τις επιπτώσεις από τη δραστηριότητα της M Power Projects στα αποτελέσματα της Metlen.

Δυσκολότερο τοπίο για τις short θέσεις

Το μόνο σίγουρο είναι πως μετά την πτώση της μετοχής κατά 20% μέσα σε μία μόνο συνεδρίαση, το τοπίο για τη συνέχεια των short θέσεων στην Metlen γίνεται πιο σύνθετο. Παρά το γεγονός ότι το «πτωτικό στοίχημα» έχει αποδώσει, η μετοχή εισέρχεται σε τεχνικά υπερπουλημένα επίπεδα, αυξάνοντας την πιθανότητα ανοδικών αντιδράσεων. Σε αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος ενός γρήγορου rebound ή ενός short covering rally ενισχύεται, καθώς οι short επενδυτές ενδέχεται να σπεύσουν να κατοχυρώσουν κέρδη. Μετά από πτώση τέτοιας έκτασης, τα hedge funds συνήθως επανεξετάζουν τη στρατηγική τους, μειώνοντας ή κλείνοντας μέρος των θέσεών τους για λόγους διαχείρισης κινδύνου, διατηρώντας ενδεχομένως περιορισμένη έκθεση μόνο εφόσον εκτιμούν ότι υπάρχουν βαθύτερα, δομικά προβλήματα.

Κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - Μεσόγειος Aqua

Στη σύσταση κοινοπραξίας με την επωνυμία ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Κ/Ξ προχώρησαν οι εταιρείες ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μεσόγειος Aqua ΑΕ. Η κοινοπραξία συστάθηκε με σκοπό την υλοποίηση του έργου κατασκευής μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Καβάλα, καθώς και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας. Κύρια δραστηριότητα της κοινοπραξίας είναι οι κατασκευές πολιτικού μηχανικού, ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων, καθώς και υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ισότιμα οι δύο εταιρείες, με ποσοστό 50% η καθεμία. Το αρχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας ορίζεται σε 100.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί ισόποσα από τα δύο μέλη, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε τροποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA). Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά αλλαγές σε προηγούμενη απόφαση του Ιουλίου 2025 για τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αδειοδότησης. Η βασική αλλαγή που εισάγεται είναι η ενίσχυση της διαδικασίας αρχικής αξιολόγησης (προέλεγχος) για τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να αιτηθούν άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Η Επιτροπή δίνει πλέον τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ζητούν προκαταρκτική συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν από την επίσημη κατάθεση της αίτησης. Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η καλύτερη προετοιμασία του φακέλου και η αποσαφήνιση βασικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία και τη συμμόρφωση του παρόχου με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η προκαταρκτική συνάντηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά την κανονική αξιολόγηση της αίτησης. Για να πραγματοποιηθεί, ο υποψήφιος πάροχος θα πρέπει να έχει διαπιστώσει ότι οι δραστηριότητές του εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού MiCA, να προτίθεται να υποβάλει αίτηση στην Ελλάδα και να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Το αίτημα για τη συνάντηση θα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, θα διευκρινίζονται τα χρονικά στάδια της κανονικής διαδικασίας αδειοδότησης. Η Επιτροπή θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης εντός πέντε εργάσιμων ημερών και θα εξετάζει την πληρότητά της εντός 25 εργάσιμων ημερών. Μετά την υποβολή πλήρους φακέλου, η τελική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας θα λαμβάνεται εντός 40 εργάσιμων ημερών.

Η New Media Network Synapsis

Καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο οι διοικητικές αλλαγές στη New Media Network Synapsis ΑΕ, τον φορέα του ειδησεογραφικού Ομίλου iefimerida. Οι καταχωρίσεις αφορούν στην εκλογή και τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη συνολική αναδιάρθρωση της διοίκησης της εταιρείας. Νέος πρόεδρος της εταιρείας, με μη εκτελεστικό ρόλο, ανέλαβε ο Χρήστος Ράπτης, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο Γιάννης Κουρτάκης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ως εκτελεστικά μέλη οι Θανάσης-Παναγιώτης Φουσκίδης και Φώτης Ταγάρης, ενώ μη εκτελεστικό μέλος ανάλαβε η Ελένη-Πορφυρία Κανελλοπούλου. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2031. Οι διοικητικές αυτές εξελίξεις έρχονται μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της New Media Network Synapsis ΑΕ από την Intelext Ltd, συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτριου Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου. Με τη συναλλαγή αυτή, η Intelext Ltd κατέστη πλέον ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας και, κατ’ επέκταση, του Ομίλου iefimerida. Ταυτόχρονα, η Intelext Ltd προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τους μετόχους του Ομίλου Παραπολιτικά, ανοίγοντας τον δρόμο για στενότερη σύμπραξη μεταξύ των δύο εκδοτικών Ομίλων. Στη βάση αυτή ο Γιάννης Κουρτάκης ανέλαβε CEO στην New Media Network Synapsis ΑΕ.

Η Two Brain Capital

Στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Two Brain Capital ΙΚΕ προχώρησαν ο Ιάσων Ευμορφίδης της Μπλε Κέδρος και ο Γιώργος Μουνδρέας της George Moundreas & Company S.A., από κοινού με τους Γιάννη Τραχάνη και Δημήτρη Ζορμπά. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, είναι πλήρως καταβεβλημένο κατά τη σύσταση και διαιρείται σε 200.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ το καθένα, με τους τέσσερις εταίρους να συμμετέχουν ισόποσα στο μετοχικό κεφάλαιο. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της νέας εταιρείας έχει αναλάβει ο Ιάσων Ευμορφίδης. Βασική δραστηριότητα της Two Brain Capital ΙΚΕ αποτελεί η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ στο καταστατικό της προβλέπεται και η ανάπτυξη δευτερευουσών δραστηριοτήτων στον ευρύτερο τομέα του real estate. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων, η ενοικίαση επιπλωμένων διαμερισμάτων τόσο βραχυχρόνιας όσο και μακροχρόνιας διάρκειας, καθώς και η ανέγερση ή διαμόρφωση κτισμάτων για επενδυτικούς σκοπούς.

Το Onassis Foundation

Στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησε η Arion Green Properties Cyprus Limited, θυγατρική του Onassis Foundation. Η νεοσύστατη εταιρεία φέρει την επωνυμία Μουσούρου Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Το αρχικό εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 800.000 ευρώ, είναι πλήρως καταβεβλημένο κατά τη σύσταση και διαιρείται σε 800.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ το καθένα. Το σύνολο των μεριδίων καλύφθηκε από τη μοναδική εταίρο, Arion Green Properties Cyprus Limited, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας ορίζεται η εκμίσθωση ή διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ. Παράλληλα, σύμφωνα με το καταστατικό, προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης και δευτερευουσών δραστηριοτήτων στον ευρύτερο τομέα του real estate, όπως η ενοικίαση ακινήτων για κατοικία, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.