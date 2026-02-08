Αναλυτικός οδηγός από το Dnews για τις κατασχέσεις. Πάνω από δύο εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών

Η αυστηροποίηση των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τη φορολογική διοίκηση έχει μεταβάλει ριζικά το τοπίο για εκατομμύρια φορολογουμένους. Με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ να λειτουργούν πλέον σε πραγματικό χρόνο, οι διαδικασίες κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων ενεργοποιούνται αυτόματα και χωρίς καθυστερήσεις, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια αντίδρασης. Την ίδια ώρα, η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες δικλίδες προστασίας, όπως ακατάσχετα όρια καταθέσεων, ειδική μεταχείριση μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, καθώς και εξαιρέσεις για χαμηλές οφειλές.

Ο ακόλουθος οδηγός του Dnews.gr συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι:

1. Ποιοι κινδυνεύουν σήμερα με κατασχέσεις;

Πάνω από δύο εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι διαδικασίες έχουν πλέον αυτοματοποιηθεί.

2. Πώς ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις από την ΑΑΔΕ;

Οι κατασχέσεις ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης, είτε απευθείας από τραπεζικούς λογαριασμούς είτε εις χείρας τρίτων, χωρίς τις καθυστερήσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.

3. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν;

Η βασική αλλαγή είναι η ταχύτητα. Η άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, η διασύνδεση με φορείς του Δημοσίου και η ροή στοιχείων από το εξωτερικό επιτρέπουν την άμεση εκτέλεση εντολών κατάσχεσης.

4. Υπάρχει ακατάσχετο όριο στις τραπεζικές καταθέσεις;

Ναι. Οι καταθέσεις σε έναν και μοναδικό δηλωμένο ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες έως το ποσό των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

5. Τι ισχύει για μισθούς και συντάξεις;

Μισθοί, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα έως 1.000 ευρώ τον μήνα είναι πλήρως ακατάσχετα. Για ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται κατάσχεση στο 50% του υπερβάλλοντος, ενώ πάνω από τα 1.500 ευρώ το υπερβάλλον ποσό μπορεί να κατασχεθεί εξ ολοκλήρου.

6. Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό;

Σε κοινό λογαριασμό, το ακατάσχετο όριο ισχύει για κάθε συνδικαιούχο μόνο αν όλοι έχουν δηλώσει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο. Διαφορετικά, μπορεί να δεσμευτούν ποσά ακόμη και κάτω από το όριο των 1.250 ευρώ.

7. Υπάρχουν οφειλές για τις οποίες δεν επιβάλλεται κατάσχεση;

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση για οφειλές που υπολείπονται των 50 ευρώ, ενώ προστατεύονται επίσης συγκεκριμένα εισοδήματα, όπως μέρος των ημερομισθίων και των εφάπαξ βοηθημάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

8. Ποια επιδόματα και παροχές εξαιρούνται από την κατάσχεση;

Ακατάσχετα θεωρούνται, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα θέρμανσης, η επιδότηση ενοικίου, τα προνοιακά επιδόματα, η διατροφή ανηλίκων και κάθε παροχή που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως ακατάσχετη από τη νομοθεσία.