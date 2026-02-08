Συντονίζει η Λούκα Κατσέλη- Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.Θέμα η νησιωτικότητα και η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

Ένα ενδιαφέρον πάνελ, με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις, είναι προγραμματισμένο στη Μυτιλήνη το προσεχές Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου.

Θέμα η νησιωτικότητα και η εθνική αναπτυξιακή πολιτική, με διοργανωτές τρία Ινστιτούτα, το ΕΝΑ, το Πουλαντζάς και το ΙΝΕΣΠΟΡ.

Στο πάνελ θα βρίσκονται οι Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης και Πέτρος Κόκκαλης, θα συντονίζει η Λούκα Κατσέλη, ενώ στην εκδήλωση θα δώσει το παρόν μεταξύ εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Επίσης, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στείλει εκπρόσωπο και η Χαριλάου Τρικούπη.

Οι προεκτάσεις είναι αναπόφευκτες...

Β.Σκ.