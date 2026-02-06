Σκληρή κριτική από τον Αλέξη Χαρίτσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Για σκάνδαλο δημοκρατίας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά «αντί να διαφημίζετε την αναθεώρηση του Συντάγματος, μήπως να ομολογήσετε επιτέλους ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε για την καταπάτησή του;».

Στην ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης γράφει:«Σκάνδαλο δημοκρατίας, «αναντίλεκτα»! Η σημερινή εισαγγελική πρόταση στη δίκη των υποκλοπών είναι καταπέλτης. Ο Εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θέτει τρία κρίσιμα ζητήματα:

Πρώτον, τη σύνδεση της εταιρείας του παράνομου λογισμικού Predator με το κράτος, στο οποίο παρείχε –όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε– μια «σουίτα παρακολουθήσεων».

Δεύτερον, τον σαφή συσχετισμό των παρακολουθήσεων μέσω Predator με εκείνες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θυμίζω ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε χαρακτηρίσει «σύμπτωση» ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι παρακολουθούνταν ΚΑΙ από την ΕΥΠ ΚΑΙ από το Predator εναλλάξ.

Τρίτον, την παραδοχή ότι η υπόθεση είναι τόσο βαριάς θεσμικής σημασίας, που δεν θα έπρεπε καν να εκδικάζεται από μονομελές δικαστήριο.

Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η εισαγγελική πρόταση είναι η πεμπτουσία του σκανδάλου των υποκλοπών: το Predator συνιστά απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος και οποιαδήποτε χρήση του από κρατικές υπηρεσίες αποτελεί καμπανάκι αφύπνισης. Και αυτό αφορά και τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στην ανάρτησή του συνεχίζει λέγοντας «Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θυμίζω ότι η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποδεχόμενη το σχετικό πόρισμα, προχώρησε τον Ιούλιο του 2024 σε έκδοση ανακοίνωσης που κατέληγε στην κρίση ότι από το αποδεικτικό υλικό που εξετάστηκε αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή της ΕΥΠ ή άλλης κρατικής υπηρεσίας με το παράνομο λογισμικό predator - και μάλιστα «αναντίλεκτα».

Ο Αλέξης Χαρίτσης κλείνει την ανάρτησή του λέγοντας: «αναμένοντας την οριστική κρίση των δικαστών, η μόνη ερώτηση που έχω είναι προς τον κύριο Μητσοτάκη: Αντί να διαφημίζετε την αναθεώρηση του Συντάγματος, μήπως να ομολογήσετε επιτέλους ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε για την καταπάτησή του; Το πολιτικό σκάνδαλο των υποκλοπών παραμένει ανοιχτό. Η προσπάθεια να κλείσει τόσο στη Βουλή όσο και στον Άρειο Πάγο απέτυχε. Η λογοδοσία δεν θα αποφευχθεί».

