Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 25 ατόμων εκ των οποίων 19 άτομα στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

Σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η οργάνωση λειτουργούσε ως νόμιμη καπνοβιομηχανία, διαθέτοντας όλη την αλυσίδα παραγωγής, από μηχανήματα και παρασκευαστήρια μέχρι αποθήκες πρώτων υλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παράνομα προϊόντα παρασκευάζονταν σε κτηνοτροφική μονάδα στη Βοιωτία, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε 10 ακόμη αποθήκες κυρίως σε Μαγνησία, Κατερίνη και Αττική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η «επιχείρηση» ήταν στημένη ως νόμιμη καπνοβιομηχανία η οποία διέθετε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα παρασκευαστήριο, αποθήκες πρώτων υλών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία. Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται δύο αδέλφια που είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, πάνω από 600.000 ευρώ, 6-7 όπλα, ένα οπλοπυροβόλο, καθώς και φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των προϊόντων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7xvb4x3end?integrationId=40599y14juihe6ly}