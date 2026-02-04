Αποξηλώθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής μήκους πάνω από 1 χιλιόμετρο.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σκοπός της ειδικής επιχείρησης ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικής και παράνομης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της ΔΑΟΕ, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Τροχαίας Αττικής και της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και αστυνομικός σκύλος αλλά και drone.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα για –κατά περίπτωση– κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή, ενώ βεβαιώθηκαν 32 παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.ά. Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.010 μέτρων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στους συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.