Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο χωριό Ώλενα του Πύργου, όταν 77χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:00 σε κεντρικό δρόμο του χωριού, σε επικλινές σημείο, με αποτέλεσμα το τρακτέρ να ανατραπεί και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του σύμφωνα με το ileialive.gr.

Κάτοικοι που ήταν αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν αμέσως για βοήθεια και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο του Πύργου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Οι αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν την ανατροπή του τρακτέρ.