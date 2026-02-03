Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης του μπαλκονιού διερευνώνται, με την 43χρονη να είναι ελαφρά τραυματίας.

Πανικός προκλήθηκε νωρίτερα σε γειτονιά του Βόλου όταν υποχώρησε μπαλκόνι κατοικίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 43χρονης γυναίκας που βρισκόταν επάνω σε αυτό τη στιγμή της κατάρρευσης.

Σύμφωνα με το magnesianews, η γυναίκα διαμένει στο διώροφο σπίτι μαζί με την αδελφή της, η οποία ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η 43χρονη φέρει τραύματα στα χέρια και στα πόδια, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα δεν κρίνονται σοβαρά.

