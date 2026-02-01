Πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και αποχώρησαν.

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες σε κεντρικό σούπερ μάρκετ του Βόλου, όταν ομάδα νεαρών ντυμένων στα μαύρα εισέβαλε στον χώρο, πέταξε τρικάκια, φώναξε συνθήματα και πέταξε από τα ράφια μπισκότα «Βιολάντα», τα οποία ποδοπάτησε.

Οι νεαροί αποχώρησαν λίγο αργότερα, ενώ σύμφωνα με περίοικους και όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, ακολούθησε κυνηγητό με δυνάμεις της Αστυνομίας στους γύρω δρόμους της οδού 2ας Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να γίνει προσαγωγή ή σύλληψη.

Το βίντεο δημοσιοποίησε ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών, ο οποίος κάνει λόγο για «δολοφονική καπιταλιστική ανάπτυξη» και συνδέει την παρέμβαση με τις συνθήκες εργασίας στη Βιολάντα.

Νωρίτερα το μεσημέρι είχε προηγηθεί συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο και πορεία στην οδό Ερμού, έπειτα από κάλεσμα της Συνέλευσης για την κοινωνική και ταξική ανασυγκρότηση.

{https://www.facebook.com/reel/1252323336751821}