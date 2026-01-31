Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η διαρροή ήταν πολύμηνη.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες για την τραγωδία που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, και κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Πλέον, σε δύο βασικούς άξονες επικεντρώνονται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη, μετά από εισαγγελική εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης την ώρα όμως που οι ευθύνες μεταξύ των αρμοδίων γίνονται για ακόμα μια φορά «μπαλάκι».

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις Αρχές να εξετάζουν αφενός το τεχνικό σκέλος της έκρηξης και αφετέρου τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχέση με τις άδειες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν κρίσιμα ευρήματα που προκύπτουν τόσο από τις αυτοψίες όσο και από υπηρεσιακά έγγραφα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με πραγματογνώμονες, προχώρησε σε ελέγχους του δικτύου σωληνώσεων με υγρό άζωτο, διαπιστώνοντας διαρροή προπανίου, γεγονός που έθεσε άμεσα τις έρευνες σε κατάσταση συναγερμού.

Μετά από εξειδικευμένους ελέγχους, εντοπίστηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε σε τομή και εκσκαφή σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου αποκαλύφθηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του υπεδάφους. Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, καθώς κρίθηκε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος νέας έκρηξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών,τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, το οποίο φαίνεται να μετακινήθηκε μέσω του εδάφους σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και να εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2uwemdcod5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ερωτήματα για τις άδειες και τις ευθύνες

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν και από έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019, έγινε αυτοψία στο εργοστάσιο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η χωροθέτηση των δεξαμενών προπανίου δεν ήταν συμβατή με την κείμενη νομοθεσία.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης. Την ίδια ημέρα, η Περιφέρεια απέρριψε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση των δεξαμενών.

Με βάση τα παραπάνω, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα:

Γιατί η εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση των δεξαμενών πριν λάβει προσωρινή άδεια λειτουργίας;

Διενεργήθηκε επανέλεγχος ή δεύτερη αυτοψία από την Περιφέρεια;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στη μονάδα;

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι το χειροκίνητο μηχάνημα ανίχνευσης έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα. Το προπάνιο πιθανότατα να διοχετεύτηκε μέσω των ομβρίων υδάτων στο έδαφος και από κει να αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2v08p6l7s9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αδήλωτο υπόγειο - Νέες αποκαλύψεις

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αποκαλύπτει ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν είχε δηλωθεί στις οικοδομικές μελέτες από το 2007.

Όπως αναφέρει, η πρώτη οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 2007 χωρίς καμία αναφορά σε υπόγειο χώρο, ενώ έκτοτε εκδόθηκαν άλλες επτά άδειες, χωρίς, όπως φαίνεται, να δηλωθεί ποτέ το υπόγειο, παρά το γεγονός ότι συνολικά έχουν εκδοθεί 18 άδειες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στον χώρο παραμένουν μεταλλικά συντρίμμια και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρχαν αισθητήρες αερίων, με το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να μην εντοπίζει τέτοιους στο υπόγειο.

Ακόμη περισσότερα ερωτήματα όμως προκύπτουν και από άλλο έγγραφο της Περιφέρειας το 2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο Βιολάντα, παραθέτοντας γενικές συστάσεις να υπάρχουν και να τηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων.

Ειδικότερα:

Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περίοικους και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και τού Υπουργείου Εργασίας διατάξεις που προβλέπονται για τέτοιες φύσεως εγκαταστάσεις.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

Προ της έγκρισης προηγήθηκε νέα αυτοψία στον χώρο, εντοπίσθηκε ο αυθαίρετος χώρος του υπογείου κι αν εντοπίστηκε πως εγκρίθηκε η άδεια;

Εξετάστηκε αν υπάρχουν αισθητήρες αερίων και αν υπήρχαν ήταν τοποθετημένοι στο σωστό σημείο;

Οι μαρτυρίες-«φωτιά»

Από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι το τελευταίο διάστημα πριν από το δυστύχημα πολλοί εργαζόμενοι αντιλαμβάνονταν έντονη μυρωδιά στους χώρους εργασίας. Άλλοι μιλούν για περίοδο ενός μήνα και άλλοι για αρκετούς μήνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2yecy4txih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι ενημέρωναν τους υπεύθυνους βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος «αρνείται ότι έφτασε στα αυτιά του αυτή η υπόδειξη».

Σχετικά με το «πώς θα μπορούσε να γίνει αισθητή αυτή η μυρωδιά», αναφέρεται πως: «Υπάρχει φορητός μετρητής, το λεγόμενο μανόμετρο, και το ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο φορητός μετρητής για το προπάνιο, με τις Αρχές να λένε ότι δεν έγινε αυτή η μέτρηση...».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2yecxx30m9?integrationId=40599y14juihe6ly}