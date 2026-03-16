Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ρητά η έκτη ημέρα εργασίας ως πρόσθετη απασχόληση, η οποία θα αμείβεται με προσαύξηση 10% επί του ημερομισθίου. Σημαντικές αυξήσεις μισθών αλλά και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις προβλέπει η νέα διετής κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού, η οποία αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες από τους κοινωνικούς εταίρους. Η συμφωνία αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ, ταβέρνες και συναφείς επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η συμφωνία, που αναμένεται να υπογραφεί αύριο Τρίτη από τη ΓΣΕΒΕΕ και τη ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), προβλέπει αυξήσεις 8% για το 2026 και επιπλέον 4% για το 2027.

Πέρα από τις αυξήσεις μισθών, η νέα κλαδική σύμβαση περιλαμβάνει τρεις σημαντικές θεσμικές αλλαγές.

Πρώτον, θα επεκταθεί αυτόματα σε όλο τον κλάδο χωρίς να απαιτείται η απόδειξη εκπροσώπησης του 40% των εργοδοτών, όπως προέβλεπε το παλαιό θεσμικό πλαίσιο.

Δεύτερον, προβλέπεται μετενέργεια της σύμβασης, ώστε οι βασικοί όροι της να συνεχίσουν να ισχύουν ακόμη και μετά τη λήξη της μέχρι να υπογραφεί νέα συμφωνία.

Τρίτον, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ρητά η έκτη ημέρα εργασίας ως πρόσθετη απασχόληση, η οποία θα αμείβεται με προσαύξηση 10% επί του ημερομισθίου.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα μισθών σε ορισμένες ειδικότητες οι πραγματικές αυξήσεις φτάνουν ακόμη και κοντά στο 20%, καθώς οι αναπροσαρμογές συνδυάζονται με διορθώσεις στις χαμηλότερες αμοιβές του κλάδου. Σύμφωνα με τον πίνακα μισθολογικών μεταβολών για τα καταστήματα επισιτισμού, οι αυξήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά ανά ειδικότητα.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στους βοηθούς σερβιτόρους. Ο βασικός μισθός τους από τα 784,30 ευρώ αυξάνεται στα 940 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 19,85%, μία από τις υψηλότερες αναπροσαρμογές στον κλάδο.

Σημαντική είναι και η αύξηση για το προσωπικό γενικών καθηκόντων, το οποίο καλύπτει διάφορες ανάγκες της επιχείρησης. Οι αποδοχές αυξάνονται από 819 ευρώ στα 930 ευρώ, δηλαδή περίπου 13,55%. Οι συγκεκριμένες αυξήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορούν τις χαμηλότερες μισθολογικές κατηγορίες του κλάδου, όπου η πίεση των τελευταίων ετών λόγω πληθωρισμού ήταν εντονότερη.

Στο προσωπικό κουζίνας οι αυξήσεις κινούνται κοντά στο 10%. Οι μισθοί των μαγείρων Α΄ και Β΄ κατηγορίας αυξάνονται από 864,05 ευρώ σε 950 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 9,95%.

Αντίστοιχα, για τους μάγειρες Γ΄, τους μπουφετζήδες, τους λαντζέρηδες και τους ψήστες οι αποδοχές αυξάνονται από 855,75 ευρώ σε 940 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 9,85%.

Ακόμη και σε ειδικότητες με μεγαλύτερη εμπειρία, όπως οι μπάρμαν, η αύξηση κινείται επίσης κοντά στο 10%, καθώς ο βασικός μισθός ανεβαίνει από 864,05 ευρώ σε 950 ευρώ.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η νέα σύμβαση επιχειρεί να αποκαταστήσει μέρος των απωλειών που καταγράφηκαν την προηγούμενη δεκαετία στους μισθούς του κλάδου.

Σε ορισμένες ειδικότητες, όπως οι σερβιτόροι, η αύξηση είναι μικρότερη. Οι αποδοχές τους από 990 ευρώ διαμορφώνονται στα 1.050 ευρώ, δηλαδή περίπου 6,06% αύξηση. Η διαφοροποίηση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες είχαν ήδη υψηλότερη μισθολογική βάση σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και σε άλλες θέσεις, όπως οι αποθηκάριοι ή οι ταμίες, όπου οι μισθοί αυξάνονται από 864 ευρώ περίπου στα 940 ευρώ, δηλαδή περίπου 8,79%.

Η σύμβαση καλύπτει και επιχειρήσεις δεύτερης κατηγορίας, όπως μικρότερα καταστήματα ή επιχειρήσεις ταχείας εστίασης. Στις περιπτώσεις αυτές, για παράδειγμα, οι μπουφετζήδες και οι πωλητές κρύων φαγητών βλέπουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από περίπου 864 ευρώ σε 940 ευρώ, δηλαδή περίπου 8,79%. Αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται και για ειδικότητες όπως οι τεχνίτες πιτσαρίας ή οι ψήστες.

Στις αποδοχές των εργαζομένων θα προστεθούν και τα επιδόματα που προβλέπει η σύμβαση, όπως:

επίδομα γάμου 10%

ανθυγιεινό επίδομα 10%

επίδομα ταμείου 5%

επίδομα σπουδών από 6% έως 15%

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι τριετίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Οι τριετίες είχαν «παγώσει» από το 2012 έως το 2024, αλλά πλέον ενεργοποιούνται ξανά, επιτρέποντας στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν προϋπηρεσία να λάβουν επιπλέον αυξήσεις στους μισθούς τους.