Στο παρασκήνιο στελέχη της κυβέρνησης προσπαθούν να κολλήσουν και πάλι στον Αντώνη Σαμαρά την ρετσινιά του δεύτερη φορά «προδότη» της παράταξης. Παραπέμποντας στην πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το ΄93.

Η μάχη της «αποδόμησης» ανάμεσα στη Ν.Δ. που εκπροσωπεί ο Κ. Μητσοτάκης και στη Ν.Δ. που εκπροσωπεί πρωτίστως ο Αντώνης Σαμαράς που ετοιμάζεται να ιδρύσει κόμμα αλλά σε έναν βαθμό και ο Κ. Καραμανλής που εμφανίζεται επίσης δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση, μόλις ξεκίνησε.

Προειδοποιητικές βολές από τον Κ. Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται σήμερα από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ.- ανήμερα της εκλογής του Κ. Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα- να «περιχαρακώσει» προεκλογικά το κόμμα. Αν όχι να το στρέψει εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Στέλνοντας σκληρές απαντήσεις στους «κατ΄ επάγγελμα ανησυχούντες» - όπως λένε στο Μαξίμου- αποφεύγοντας ωστόσο τις ονομαστικές αναφορές.

..Με τον Π. Μαρινάκη να έχει ξεκινήσει από μέρες την αποδόμηση των δύο πρώην πρωθυπουργών. Η αλήθεια είναι σε πιο θεσμικό ύφος. Αναβαθμίζοντάς τους σε «μέντορες» της παράταξης που δεν θα την έβλαπταν ποτέ στο δρόμο προς τις εκλογές…

«Οργανωμένο σχέδιο» αποδόμησης του βλέπει ο Αντώνης Σαμαράς

Και με το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά να διακρίνει σειρά διαρροών στο διαδίκτυο με στόχο την πολιτική εξόντωση του πρώην πρωθυπουργού. Με χαρακτηρισμούς όπως «ακροδεξιός» που του απέδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χ. Θεοχάρης ή «βλάκας» που εκστόμισε πολιτικός αναλυτής προβλέποντας ταυτόχρονα ότι η Ν.Δ. μπορεί να είναι αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή.

Εξ ου και ο επικοινωνιακός σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά Ν. Τσιούτσιας αποφάσισε να βγει δημόσια στο OPEN καταγγέλλοντας «οργανωμένο σχέδιο αποδόμησης» του Αντώνη Σαμαρά από το Μαξίμου.

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Η πλευρά Σαμαρά σηκώνει το ..γάντι

..Κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι δεν αποδοκιμάζει ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον του Αντώνη Σαμαρά και επιστρέφοντας τα πυρά στο Μαξίμου θέτοντας σειρά πολιτικών επιχειρημάτων.

Όπως ότι ο πολιτικός αναλυτής που προέβλεψε αυτοδυναμία της Ν.Δ. από την πρώτη Κυριακή είχε πέσει έξω στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών το 2024 αφού είχε προβλέψει ότι η Ν.Δ. θα έπαιρνε 36% ενώ τελικά έλαβε κάτι λιγότερο από 28%.

Ή όπως ότι η πτώση της Ν.Δ. από το 40% το ΄23 στο σημερινό 25% δεν οφείλεται στο μένος του Αντώνη Σαμαρά αλλά στα λάθη της κυβέρνησης. «Ας κοιταχτεί στον καθρέπτη της η κυβέρνηση» είπε ο Ν. Τσιούτσιας σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός καιρό τώρα είχε επισημάνει τα λάθη και είχε προτρέψει σε αλλαγή κατεύθυνσης σε σειρά θεμάτων. Όπως η αντιμετώπιση της ακρίβειας ή η αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά ή σε θέματα διαφθοράς.

Εμφύλιος για τα περί «προδότη»

Στο παρασκήνιο στελέχη της κυβέρνησης προσπαθούν να κολλήσουν και πάλι στον Αντώνη Σαμαρά την ρετσινιά του δεύτερη φορά «προδότη» της παράταξης. Παραπέμποντας στην πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το ΄93.

Με την πλευρά Σαμαρά να επιστρέφει τα πυρά χαρακτηρίζοντας «γραφικές» τις κατηγορίες. Με κύριο επιχείρημα ότι τα περί προδοσίας κρίθηκαν όταν 800.000 Νεοδημοκράτες εξέλεξαν από τη βάση τον Αντώνη Σαμαρά αρχηγό του κόμματος.

Επιχείρημα που επικαλέστηκε και ο Ν. Τσιούτσιας στην τηλεοπτική του συνέντευξη.

Η σύγκριση των ποσοστών της Ν.Δ. επί Μητσοτάκη και επί Σαμαρά

Κυβερνητικά στελέχη με διάφορους τρόπους , επίσης, επικοινωνούν και το χαμηλό ποσοστό 18% που έλαβε η Ν.Δ. επί Αντώνη Σαμαρά στις εκλογές του 2012. Με την πλευρά Σαμαρά να αντιτείνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός σε εκείνες τις εκλογές έλαβε με έξι κόμματα στα δεξιά του παραπάνω ψήφους – σε απόλυτο αριθμό- από όσες πήρε η Ν.Δ. του Κ. Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές του 2024.

Το στοίχημα του «μουτζούρη» της παράταξης

Γεγονός είναι ότι οι εμφύλιοι στην συντηρητική παράταξη έχουν πάντα σκληρά χαρακτηριστικά. Με το στοίχημα ανάμεσα στα δύο εσωκομματικά στρατόπεδα τώρα να είναι πλήρως καθορισμένο. Ποιος θα προλάβει πρώτος να αποδομήσει τον άλλον. Και κυρίως ποιος θα καταφέρει να πείσει τους δυσαρεστημένους Νεοδημοκράτες ότι έχει το δίκιο με το μέρος του ώστε να μην μείνει με τον «μουτζούρη» της παράταξης στο χέρι.

Η υπεροπλία του Μαξίμου

Την υπεροπλία στα «μέσα» που διαθέτει κανείς για να χτυπήσει τον εσωκομματικό αντίπαλο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την έχει ο Κ. Μητσοτάκης. Υπό την έννοια ότι έχει στα χέρια του όλον τον κυβερνητικό και κομματικό μηχανισμό , μεγάλο δημοσκοπικό ποσοστό και συνεπώς μπορεί με το καλόπιασμα ή ακόμη και την αγριάδα να ασκήσει πίεση σε κομματικά στελέχη και ψηφοφόρους.

Το «αντάρτικο» των πρώην για την «ψυχή» της παράταξης

Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του διαθέτει ένα υπερόπλο. Να κάνει «αντάρτικο» πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο επιχείρημα. Ότι η Ν.Δ. του Κ. Μητσοτάκη είναι μεταλλαγμένη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον μέσο Νεοδημοκράτη ψηφοφόρο. Προφανώς και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί γνωρίζουν ότι η πλειοψηφία των ορκισμένων οπαδών τους τώρα αξιοποιούνται από τον κυβερνητικό μηχανισμό σε διάφορες θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ζωές και η επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι απόλυτα συνυφασμένη με τα συμφέροντα της παρούσας κυβέρνησης. Ως εκ τούτου δεν τρέφουν αυταπάτες για ποσοστά που μπορεί να προκαλέσουν την ανατροπή.

Αυτό δεν σημαίνει , όμως, ότι ο αγώνας για την φανέλα της Ν.Δ. δεν θα είναι αιματηρός. Με τις πρώτες αγκωνιές να δείχνουν αμείλικτο πόλεμο..