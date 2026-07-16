Η 7χρονη επιζήσασα του τροχαίου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποβληθεί ήδη σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις.

Ελεύθερος αφέθηκε, με εντολή εισαγγελέα, ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, με θύματα μέλη μιας οικογένειας Μολδαβών παραθεριστών. Ο οδηγός είχε συλληφθεί μετά τη μετωπική σύγκρουση του βυτιοφόρου με το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας.

Η εισαγγελική απόφαση για την απελευθέρωσή του ελήφθη ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης, η οποία διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Υπενθυμίζεται ότι από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και το μόλις έξι μηνών βρέφος τους.

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Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι το μοναδικό μέλος που επέζησε από την τραγωδία. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η 7χρονη είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ως πολυτραυματίας, με τραύματα στον θώρακα και κάταγμα μηριαίου οστού. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τροχαίο δυστύχημα

«Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου».

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