Νεκροί η μητέρα, το βρέφος και ο πατέρας.

Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης στη Χαλκιδική.

Πώς συνέβη το τραγικό τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική σημειώθηκε το απόγευμα, περίπου στις 18:20, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Πρόκειται για έναν οδηγό 35 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη επί 4 ώρες για να τον κρατήσουν στη ζωή χωρίς να το καταφέρουν, η σύζυγός του συνοδηγός 28 ετών και τα δύο τους παιδιά, 2 κοριτσάκια 6 μηνών και 7 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν αρχικά τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ ο πατέρας είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο όπου αργότερα κατέληξε και ο ίδιος.

Στο νοσοκομείο παραμένει το ανήλικο παιδί της οικογένειας, το οποίο τραυματίστηκε στο τροχαίο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους βρέφος και μητέρα

Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβαινόντων από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες, με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν τους δύο τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Λόγω του δυστυχήματος η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου είχε διακοπεί προσωρινά στο σημείο της σύγκρουσης και η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτηρίων.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.

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