Οι αστροναύτες της ιδιωτικής αποστολής Fram2 Crew Dragon το 2025 πραγματοποίησαν τις πρώτες ιατρικές ακτινογραφίες στην ιστορία του διαστήματος.

Οι πρώτες ιατρικές ακτινογραφίες που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για τη διαστημική ιατρική και ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι τραυματισμοί σε μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη. Το επίτευγμα σημειώθηκε το 2025, κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής αποστολής Fram2 με το διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX, όπου τέσσερις αστροναύτες πραγματοποίησαν με επιτυχία τις πρώτες λήψεις ακτίνων Χ σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Μέχρι σήμερα, οι αστροναύτες διέθεταν κυρίως υπερηχογράφους για τη διάγνωση πιθανών τραυματισμών. Ωστόσο, οι υπέρηχοι έχουν περιορισμούς, ενώ οι ακτίνες Χ προσφέρουν πιο αξιόπιστη απεικόνιση καταγμάτων και άλλων σκελετικών προβλημάτων. Για πολλά χρόνια η χρήση ακτινογραφικών μηχανημάτων στο διάστημα θεωρούταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι συμβατικές συσκευές ήταν μεγάλες, βαριές, απαιτούσαν υψηλή κατανάλωση ενέργειας και ευάλωτες στους έντονους κραδασμούς τόσο κατά την εκτόξευση όσο και κατά την επιστροφή στη Γη.

Δοκιμή με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επέτρεψε την ανάπτυξη μικρών, φορητών συστημάτων ακτινογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη σε απομακρυσμένες περιοχές της Γης και μπορούν να λειτουργούν ακόμη και με ηλιακή ενέργεια. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη γιατρό και ειδική στην αεροδιαστημική ιατρική Sheyna Gifford, αποφάσισε να κάνει δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες.

Πριν από την αποστολή, οι τέσσερις αστροναύτες εκπαιδεύτηκαν για μόλις τέσσερις ώρες στη χρήση της συσκευής, παρότι κανείς τους δεν είχε ιατρικό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια της αποστολής διάρκειας 3,5 ημερών πραγματοποίησαν ακτινογραφίες στο χέρι, την κοιλιά, τη λεκάνη και τον θώρακα των μελών του πληρώματος. Οι εικόνες αποθηκεύονταν ψηφιακά και μπορούσαν να ελεγχθούν αμέσως χωρίς να απαιτείται εκτύπωση.

Μετά την επιστροφή του πληρώματος, ανεξάρτητοι ειδικοί συνέκριναν τις εικόνες που λήφθηκαν στο διάστημα με αντίστοιχες ακτινογραφίες από τη Γη. Αν και οι επίγειες εξετάσεις παρουσίαζαν ελαφρώς καλύτερη ποιότητα, οι διαστημικές εικόνες κρίθηκαν απολύτως επαρκείς για τη διάγνωση καταγμάτων και άλλων τραυματισμών. Παράλληλα, η συσκευή άντεξε χωρίς σοβαρές φθορές τις απαιτητικές συνθήκες της αποστολής, ενώ οι αστροναύτες χαρακτήρισαν τη χρήση της εύκολη και ασφαλή.

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Οι εφαρμογές της τεχνολογίας δεν περιορίζονται μόνο στην ιατρική περίθαλψη των αστροναυτών. Οι φορητές συσκευές ακτινογραφίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο διαστημικών στολών, ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την επιθεώρηση δορυφόρων ή ακόμη και την ανάλυση της επιφάνειας της Σελήνης μέσω ειδικά εξοπλισμένων σεληνιακών οχημάτων.

Τα οφέλη, όμως, εκτείνονται και στη Γη. Μικρές και εύχρηστες συσκευές που παράγουν ψηφιακές ακτινογραφίες, οι οποίες μπορούν να εξεταστούν ακόμη και σε ένα tablet ή κινητό τηλέφωνο, θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την παροχή ιατρικής φροντίδας σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ομάδες διάσωσης ή σε κοινότητες που βρίσκονται μακριά από μεγάλα νοσοκομεία. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η περαιτέρω σμίκρυνση και ενίσχυση αυτών των συστημάτων θα αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα, τόσο για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές όσο και για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από space.com