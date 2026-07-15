Η επικεφαλής της Φωνής Λογικής, συνεχίζοντας την προσπάθειά της να προσελκύσει ακροδεξιούς ψηφοφόρους, είπε πως είναι «απαράδεκτη η προφυλάκισή τους» και πως «τους περιμένουν παιδιά στο σπίτι».

Ένα βήμα παραπέρα πήγε η Αφροδίτη Λατινοπούλου την προκλητική ανάρτηση του δήμαρχου Άργους και στελέχους της ΝΔ, Ιωάννη Μαλτέζου, για τη δολοφονία του 20χρονου από αστυνομικούς, με την οποία χαρακτήρισε ως «περιττή» την προφυλάκισή τους, τονίζοντας πως «πρόκειται για οικογενειάρχες που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή».

Η επικεφαλής της Φωνής Λογικής, συνεχίζοντας την προσπάθειά της να προσελκύσει ακροδεξιούς ψηφοφόρους και να γίνει αρεστή σε αυτή τη «δεξαμενή», είπε πως είναι «απαράδεκτη η προφυλάκισή τους» και πως «τους περιμένουν παιδιά στο σπίτι».

Λες και τον Θοδωρή δεν τον περίμενε η μητέρα του, λες και το αφήγημα περί οικογένειας δίνει κάποιου είδους ηθικό ή νομικό άλλοθι.

Λες και ο Θοδωρής δεν είχε οικογένεια, φίλους και ανθρώπους που σήμερα θρηνούν τον χαμό του. Λες και το γεγονός ότι κάποιος είναι πατέρας ή οικογενειάρχης μπορεί να λειτουργεί ως επιχείρημα για την αποφυγή της προσωρινής κράτησης, όταν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

«Κινδύνεψε η ζωή των αστυνομικών επειδή πήγε να τους εμβολίσει. Όταν υπάρχει κίνδυνος ζωής, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Δεν γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του, να βρίσκεται μονίμως απολογούμενος», πρόσθεσε ακόμα η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στο Mega.

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Ε.Σ.