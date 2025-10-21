«Η κυβέρνηση παραδέχεται όμως το εξής απλό: ότι φοβάται. Φοβάται την κοινωνία και τις δημοκρατικές κινητοποιήσεις των πολιτών.»

Με τοποθέτησή του στη Βουλή ο Νάσος Ηλιόπουλος βουλευτής της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «αγόρασε τη γραμμή της Λατινοπούλου για να πουλήσει νόμο και τάξη», εκφράζοντας φόβο απέναντι στις δημοκρατικές κινητοποιήσεις των πολιτών και προσπαθώντας να ελέγξει τον δημόσιο χώρο μπροστά από τη Βουλή.

Ειδικότερα στην ομιλία του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς τόνισε χαρακτηριστικά ότι «Η τροπολογία για την απαγόρευση των συγκενντρώσεων μπροστά στην Βουλή, ήρθε αμέσως μετά την ήττα της κυβέρνησης από τον Πάνο Ρούτσι. Πώς διαχειρίστηκε αυτή την ήττα ο κ. Μητσοτάκης; Αγόρασε την γραμμή της Λατινοπούλου για να πουλήσει νόμο και τάξη. Ακόμα χειρότερα κάνει ένα συμβολικό και ουσιαστικό αρνητικό βήμα, δίνοντας ευθύνη του χώρου μπροστά από την Βουλή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προφανώς από αυτή την τροπολογία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η ανάθεση της συντήρησης του μνημείου σε εργολάβους. Η κυβέρνηση παραδέχεται όμως το εξής απλό: ότι φοβάται. Φοβάται την κοινωνία και τις δημοκρατικές κινητοποιήσεις των πολιτών. Ένα είναι σίγουρο: ό,τι και να ψηφίσει η ΝΔ, οι αγώνες της κοινωνίας θα ακυρώσουν τα κυβερνητικά σχέδια.»

