Ας γεμίσουμε φέτος τη ζωή μας με περιπέτειες, ιστορίες και ατελείωτη ψυχαγωγία!

Δώρα που... κάνουν level up τα Χριστούγεννα

Κάποιοι μετράνε αντίστροφα για τις γιορτές, άλλοι για την τελευταία σελίδα του βιβλίου που δεν μπορούν να αφήσουν και άλλοι για εκείνη την βραδιά στο σπίτι με επιτραπέζια και καλή παρέα! Ακόμα και ο Άγιος Βασίλης το ξέρει: όταν η λίστα των χριστουγεννιάτικων δώρων περιλαμβάνει gaming, βιβλία και ατελείωτη ψυχαγωγία, ο πρώτος σταθμός είναι τα Public! Φέτος λοιπόν, τα Χριστούγεννα έχουν τις δικές τους ιστορίες που θα κρατήσουν όλο τον χρόνο!

Μικρές συσκευές για εξατομικευμένη περιποίηση!

Συσκευές που θα απογειώσουν την καθημερινότητά των αγαπημένων σου: από καφετιέρες που φτιάχνουν τον τέλειο πρωινό καφέ, μέχρι συσκευές personal care που θα χαρίσουν λάμψη, άνεση και αυτοπεποίθηση. Ιδανικές επιλογές για χρήσιμα, stylish και πάντα καλοδεχούμενα χριστουγεννιάτικα δώρα!

Μεγάλες συσκευές, ακόμη μεγαλύτερη… άνεση!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τα σπίτια που θέλουν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους, οι μεγάλες οικιακές συσκευές είναι το δώρο που συνεχίζει να προσφέρει αξία όλο τον χρόνο. Από ψυγεία, μέχρι ενεργειακά αποδοτικά πλυντήρια και στεγνωτήρια που κάνουν τις δουλειές του σπιτιού… παιχνιδάκι. Και φυσικά, κουζίνες και φούρνοι που γίνονται το επίκεντρο των γιορτινών μαγειρικών στιγμών. Για όποιον θέλει να χαρίσει άνεση, λειτουργικότητα και ένα πραγματικό upgrade στο σπίτι, αυτά είναι τα δώρα που κάνουν τη διαφορά!

Το απόλυτο gaming Christmas upgrade

Για τον φίλο που ζει και αναπνέει για gaming, για τον ανιψιό που μετράει τις ώρες μέχρι το επόμενο match,τα Public έχουν τα πάντα.

Από τα πιο hot games της χρονιάς μέχρι controllers, κονσόλες, gaming headsets με ήχο που σας βυθίζει στη δράση, laptops, desktops, οθόνες και καρέκλες που μετατρέπουν κάθε session σε premium εμπειρία. Το σπίτι μεταμορφώνεται κάθε βράδυ σε μια νέα περιπέτεια, με φωτισμούς που αλλάζουν διάθεση και εικόνα που σε μαγεύει. Και κάπως έτσι, κάθε δώρο γίνεται το επόμενο level χαράς.

Βιβλία που ταξιδεύουν

Για τη Μαρία που χάνεται στις σελίδες για ώρες, για τον φοιτητή που ανακαλύπτει νέους κόσμους, για τον παππού που λατρεύει τα ιστορικά μυθιστορήματα, ένα βιβλίο είναι πάντα το δώρο που αγγίζει την καρδιά. Από bestsellers και φαντασίας μέχρι μαγειρικά βιβλία και coffee table editions που στολίζουν το σπίτι, υπάρχει μια ιστορία για κάθε αναγνώστη.

Επιτραπέζια για ατελείωτα γιορτινά βράδια

Τι καλύτερο από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που φέρνει όλη την παρέα μαζί; Από στρατηγικά games που ξυπνούν τον ανταγωνισμό, μέχρι party games που γεμίζουν το σπίτι με γέλια – τα επιτραπέζια είναι το δώρο που δημιουργεί αναμνήσεις. Γιατί οι καλύτερες στιγμές των γιορτών γίνονται γύρω από ένα τραπέζι, με ζάρια, κάρτες και πολύ κέφι!

Ήχος που σε μεταφέρει

Για όσους η μουσική είναι τρόπος ζωής, τα premium ακουστικά και τα smart speakers μετατρέπουν κάθε playlist σε συναυλία. Noise-cancelling για τα ταξίδια, wireless για την ελευθερία κινήσεων, και ποιότητα ήχου που σε κάθε νότα. Το soundtrack των Χριστουγέννων ακούγεται ακόμα καλύτερα!

Και επειδή τα Χριστούγεννα είναι για να χαίρεστε κι όχι να αγχώνεστε, φέτος τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εύκολα!

Gift Now Pay Later: Ναι, καλά διαβάσατε! Πάρτε τα δώρα σας τώρα και πληρώστε Άτοκα, χωρίς καν πιστωτική κάρτα. Η Klarna σας καλύπτει!

Δεν ξέρετε τι να πάρετε; Η e-gift card είναι σαν να λέτε "διάλεξε ό,τι σε κάνει χαρούμενο!", ποιος δεν θα το λατρέψει αυτό;

Κερδίζετε ενώ ψωνίζετε! Το πρόγραμμα «Public+» σας επιστρέφει ευρώ με κάθε αγορά. Κάθε δώρο γεμίζει και το Public Wallet σας, τι καλύτερο;

Παραλαβή express! Με 180.000+ BoxNow θυρίδες, τα δώρα σας φτάνουν όπου θέλετε, όταν θέλετε. Χωρίς άγχος, χωρίς καθυστερήσεις!

Ας γεμίσουμε φέτος τη ζωή μας με περιπέτειες, ιστορίες και ατελείωτη ψυχαγωγία! Γιατί τελικά, τα Χριστούγεννα είναι η χαρά που φέρνουν στις ζωές μας. Και αυτή, εδώ και 20 χρόνια,ξεκινά από τα Public!