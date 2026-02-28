Δεν προσμετρώνται οι βαθμοί ξένης γλώσσας για μαθητές με βαρηκοΐα – Οι διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘΑ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για μαθητές με βαρηκοΐα ποσοστού 67% και άνω παρέχει το Υπουργείο Παιδείας με πρόσφατο έγγραφό του. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν πιστοποιημένη κώφωση ή βαρηκοΐα σε ποσοστό 67% και άνω από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, οι βαθμοί της πρώτης και της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων αλλά και ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης.

Η σχετική οδηγία του ΥΠΑΙΘΑ

. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ. 188/85 (ΦΕΚ 75/Α΄/26-4-85): «Για τους μαθητές Γενικής Εκπαίδευσης που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67% και άνω) που βεβαιώνεται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης του».

2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 952/80 (ΦΕΚ 241/Α΄/15-10 1980), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 226/1985 (ΦΕΚ 85/Α/9 5-85): «Για τους μαθητές των σχολικών μονάδων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67% και άνω) που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού -βαθμού προαγωγής ή απόλυσής τους». 3. Σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄/2-10 2008), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1β. του αρθρ. 11 ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017): «Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης».

Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πιστοποιημένη αναπηρία κώφωσης/βαρηκοΐας ποσοστού 67% και άνω, οι βαθμοί της πρώτης και της δεύτερης ξένης γλώσσας δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσής τους.