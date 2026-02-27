Εγγραφές μετά την 23η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντίστροφη μέτρηση για τις εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για τη νέα σχολική χρονιά καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η διαδικασία θα εκκινήσει ηλεκτρονικά από τις 2 έως τις 23 Μαρτίου. Οι γονείς και κηδεμόνες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης είναι διαθέσιμη στο https://proti-eggrafi.services.gov.gr. Η ηλεκτρονική διαδικασία εξασφαλίζει ασφάλεια, ταχύτητα και διευκόλυνση για τους γονείς, μειώνοντας την ταλαιπωρία, ενώ παράλληλα εγγυάται την ορθή καταχώριση των στοιχείων των παιδιών στα σχολεία. Εγγραφές μετά την 23η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο οι γονείς θα ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

τα στοιχεία του νηπίου- προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

τη δ/νση μόνιμης κατοικίας

τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας

εάν επιθυμούν τη φοίτηση του τέκνου τους στο Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή και στο τμήμα Πρόωρης υποδοχής

τα στοιχεία των συνοδών του νηπίου για την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα

επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ποιοι μαθητές θα φοίτησουν τον Σεπτέμβρη για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2026-2027, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2026-27, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2022.

Τα 3 SOS για τις εγγραφές στο Νηπιαγωγείο: Τι ισχύει για τα δικαιολογητικά και την υποβολή αίτησης

Με την ηλεκτρονική εγγραφή, σε καμία περίπτωση δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της αίτησης, με δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών όλα τα νήπια/προνήπια θα εγγραφούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο γενικής παιδείας. Ως εκ τούτου, για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ενδείκνυται οι αιτήσεις να υποβάλλονται σταδιακά και να αποφευχθεί η υποβολή την πρώτη ή την τελευταία ημέρα της περιόδου εγγραφών (2-23 Μαρτίου 2026).

Στο σύστημα «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» αναρτώνται μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να επιβεβαιωθεί η διεύθυνση κατοικίας και η κηδεμονία, όταν η τελευταία δεν προκύπτει μέσω διαλειτουργικότητας από το Μητρώο Πολιτών. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως α) το ΑΔΥΜ, το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας και η βεβαίωση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ (εφόσον υπάρχει) που αφορούν ιατρικά δεδομένα και δεν δύναται να αναρτηθούν β) η βεβαίωση φοίτησης σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα δεν αναρτάται για διευκόλυνση των γονέων, δεδομένου ότι κατά τη στιγμή της αίτησης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην τα έχουν στη διάθεσή τους, θα πρέπει να προσκομιστούν στη σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.

Η αίτηση που υποβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης όσον αφορά τα δηλούμενα στοιχεία και όλες οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις θα εκδοθούν βάσει αυτών. Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής δεν απαιτείται η άμεση προσκόμιση των δικαιολογητικών. Κατόπιν επικοινωνίας με το Νηπιαγωγείο, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα πρώτης προσέλευσης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς

