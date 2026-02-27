Οι μαθητές στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά του bullying - Οι υποχρεωτικές δίωρες δράσεις στα σχολεία από τις 2 έως τις 6 Μαρτίου.

Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, που τιμάται κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων προχωρούν σε στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού (bullying). Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καλούνται να αφιερώσουν από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες σε οργανωμένες δράσεις μέσα στις τάξεις όπου θα συζητηθεί το ζήτημα του bullying με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας.

Το bullying είναι μια μορφή βίας που αφήνει αποτυπώματα συχνά αόρατα, αλλά βαθιά. Η μεγαλύτερη δύναμη του bullying είναι ο φόβος και η σιωπή. Το παιδί που το βιώνει συχνά ντρέπεται, αισθάνεται ενοχές ή πιστεύει πως φταίει το ίδιο. Το παιδί που το ασκεί, από την άλλη, μπορεί να κουβαλά δικές του δυσκολίες, θυμό ή ανάγκη για επιβεβαίωση. Και οι παρατηρητές οι συμμαθητές που βλέπουν, βρίσκονται μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή, να σιωπήσουν ή να σταθούν στο πλευρό του θύματος.

Η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού αφορά πρωτίστως την καλλιέργεια ενσυναίσθησης. Να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν το συναίσθημα του άλλου, να κατανοούν ότι η διαφορετικότητα δεν είναι αδυναμία αλλά πλούτος. Να δημιουργήσουμε σχολεία όπου ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, αλλά γίνεται τρόπος ζωής. Η ανοιχτή επικοινωνία, η εμπιστοσύνη και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να προλάβουν καταστάσεις πριν γίνουν ανεξέλεγκτες. Όταν ένα παιδί ξέρει ότι μπορεί να μιλήσει χωρίς να φοβηθεί ή να κριθεί, έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς τη λύση.

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα μαθημάτων όλων των τάξεων από 2 έως 6 Μαρτίου

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας, το ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρμόζεται ώστε να ενσωματωθούν:

Συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια για τη σχολική βία

Προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ με σχετική θεματολογία

Βιβλιοπαρουσιάσεις και αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων

Εικαστικά και θεατρικά δρώμενα

Διαδραστικές ομιλίες με ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς)

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον σχολικό εκφοβισμό εντάσσονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, με στόχο να δοθεί ουσιαστικός χρόνος για διάλογο και προβληματισμό. Να σημειωθεί ότι όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ υπάρχει υποχρεωτικότητας συμμετοχής των μαθητών με την τήρηση απουσιολογίου καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής των σχετικών δράσεων. Το bullying δεν σταματά με μία ημέρα αφιερωμένη στο θέμα. Χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια, συνέπεια και συνεργασία. Γιατί η μάχη κατά του bullying είναι μάχη για ένα σχολείο και μια κοινωνία πιο ανθρώπινη. Και αυτή η μάχη ξεκινά από μικρές, καθημερινές πράξεις σεβασμού.

