Τα μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου και την Αμαλίας.

Σαφή μηνύματα τόσο προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς την Αμαλίας απέστειλε ο Νίκος Παππάς, λαμβάνοντας τη θέση πως αν δεν υπάρχει εκλογική συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων η Κουμουνδούρου θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές.

«Θα υπάρχει είτε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ είτε η συμμαχία την οποία θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Ο Νίκος Παππάς ουσιαστικά απαντά σε όσους πιστεύουν ότι από τη στιγμή που είναι αδύνατη η εκλογική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων τότε και εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει σε έκτακτο Συνέδριο αναστολή της λειτουργίας του ώστε να διευκολυνθούν τα μέλη του που θα το θελήσουν να προσχωρήσουν ως μονάδες στο νέο κόμμα. Γεγονός που έχει λογική καθώς σε διαφορετική περίπτωση πολύ δύσκολα ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ θα πιάσει το 3% ώστε να μπει στη Βουλή. Όπως και ο Παύλος Πολάκης και ορισμένα ακόμα στελέχη, έτσι και ο Νίκος Παππάς εκτιμούν πως θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν πως όταν τεθούν τα ζητήματα ο Π. Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία από τον Σωκράτη Φάμελλο, εκμεταλλευόμενος και τη μετακίνηση στελεχών και μελών προς το κόμμα Τσίπρα.

Καθόλου δε τυχαίες δεν είναι και οι αιχμές Παππά κατά του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει συντεταγμένα στην εκλογική μάχη. Συντεταγμένα σημαίνει ότι όλοι μαζί θα υπηρετήσουμε την πολιτική γραμμή στην οποία έχουμε ομοφωνήσει […] δεν υπάρχει κόμμα που να εξαρτά την παρουσία του από επιλογές τρίτων […] Επειδή είμαι και μιας πολιτικής σχολής που επέμεινε σε πολύ δύσκολους καιρούς και κατέληξε να είναι ένα πετυχημένο ιστορικό πείραμα, θέλω να επαναλάβω μια ρήση την οποία χρησιμοποιούσαμε ακόμα και όταν είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες «αριστερό είναι ό,τι ενώνει».

Αναδημοσιεύουμε από το Δελτίο Τύπου του ραδιοφώνου των «Παραπολιτικών»:

Ερωτηθείς αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Το κόμμα θα πάει συντεταγμένα στην εκλογική μάχη. Ευχόμεθα και εργαζόμεθα όλοι να υπάρχει μια συμμαχία η οποία να έχει αξιοπιστία ισχύος για να ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι, σε κάθε περίπτωση θα πάμε συντεταγμένα. Θα υπάρχει είτε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ είτε η συμμαχία την οποία θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε. Δεν υπάρχει κόμμα όμως που να εξαρτά την παρουσία του από επιλογές τρίτων. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει μια εκλογική σύμπραξη αυτό το αγκαλιάζει ως ιδέα ο κόσμος και φαίνεται ότι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το τρόπος για να φτάσουμε ή να αυξήσουμε τις πιθανότητες να γίνει.

Για τον κ. Τσίπρα

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Έχουμε καιρό να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχει διατυπώσει θέσεις με τις οποίες διαφωνώ. Έχω διαφωνήσει ριζικά με την επιλογή του να παραιτηθεί από την Βουλή. Αυτό ήταν λάθος, δεν έπρεπε να συμβεί, θεωρώ ότι μπορούσε θα συμβάλει εντός Βουλής. Διαφωνώ και με την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά θεωρώ ότι η παραίτησή του από τη Βουλή ήταν ακόμα μεγαλύτερο λάθος. Υπάρχει χρόνος και τρόπος ακόμα και τώρα να αναληφθούν πρωτοβουλίες οι οποίες θα καταλήξουν στην ενότητα και όχι σε νέους διχασμούς ή αναπαραγωγή των παλιών.