«Ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει, αποδεχόμενος έτσι να γίνει κομμάτι του μισάνθρωπου «αστείου» τονίζεται από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε έντονη αντίδραση για τα όσα διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του εθίμου του «Αγά» στα Μεστά της Χίου την Καθαρά Δευτέρα. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα τόνισε ότι δεν πρόκειται για αστείο και χαρακτήρισε ντροπιαστικές τις αναφορές που έγιναν σχετικά με το πρόσφατο ναυάγιο ανοιχτά του νησιού και τον θάνατο δεκάδων μεταναστών.

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ «Στα Μεστά της Χίου κάθε Καθαρή Δευτέρα γίνεται το έθιμο του «Αγά», ο οποίος «δικάζει» τον κόσμο για παραπτώματα και επιβάλλει ποινές. Ε, σ' αυτό το έθιμο βρήκε πάτημα χθες ένας συνταξιούχος γιατρός (!) για να σκορπίσει ρατσιστικό μίσος και δηλητήριο ενώπιον τού, γνωστών ακροδεξιών απόψεων, διοικητή του νοσοκομείου Χίου, Χρ. Τσιαχρή, που παρακολουθούσε σιωπηλός πλην χαμογελαστός.

Ο κύριος αυτός, 20 μέρες μετά το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά του νησιού, είπε πως ο «δικαζόμενος» διοικητής «είναι ο υπεύθυνος που πνιγήκανε 15 μετανάστες», που «και λίγοι ήτανε» και «έπρεπε να φύγουνε όλοι». Και συνέχισε ακάθεκτος: «και τώρα θα πάει δίπλα στον Άδωνι, για να μάθει και ο Άδωνις να πνίγει κόσμο». Ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει, αποδεχόμενος έτσι να γίνει κομμάτι του μισάνθρωπου «αστείου».

Κι ας έζησε κι ο ίδιος από κοντά τα όσα τραγικά διαδραματίστηκαν στο νοσοκομείο το οποίο διοικεί, μετά το πολύνεκρο ναυάγιο στις 3 του Φλεβάρη με τα ακόμη αναπάντητα ερωτήματα. Να τον χαίρεται τον διοικητή του ο υπουργός Υγείας, ο οποίος άλλωστε είναι κι εκείνος που τον επέλεξε πέρσι…. ΥΓ1.: Συγχαρητήρια στη νεαρή γυναίκα που βρήκε το σθένος να ανέβει και να μιλήσει δημόσια ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων χαρακτηρίζοντας ντροπή να κάνουμε «χαβαλέ» με το χαμό τόσων ανθρώπων. ΥΓ2.: Βίντεο υπάρχει με όλα τα παραπάνω, ας το δει ο Άδωνις όταν βρει σήμα.»

{https://www.facebook.com/reel/2772255843132160}