Διαφοροποιήσεις στο σχολικό πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, το υποχρεωτικό δίωρο στις τάξεις κατά του bullyiing.

Θα γιορταστεί και φέτος στα σχολεία η Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας που τιμάται στις 6 Μαρτίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών/τριών, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Τι αλλάζει στα μαθήματα στα σχολεία την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου

Με αφορμή την ημέρα αυτή, καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο, από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών) σε δράσεις-συζητήσεις εκδηλώσεις (π.χ. βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες, κ.α.) με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Η εν λόγω Πανελλήνια Σχολική Μέρα αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε οι μαθητές όλων των βαθμίδων να εμπεδώσουν γιατί πρέπει να εξαλειφθεί κάθε είδους βία από τα σχολεία που που παίρνει διάφορες μορφές και μπορεί να γίνει εξαιρετικά ύπουλος κίνδυνος στις παιδικές και εφηβικές ψυχές. Με σύνθημα «όχι στον σχολικό εκφοβισμό, που σημαδεύει τις ψυχές και μπορεί να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της και στην ενήλικη ζωή» όλες οι τάξεις καλούνται να μιλήσουν ανοιχτά για την μάχη κατά του bullying.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ για τις εν λόγω εκδηλώσεις υπάρχει υποχρεωτικότητα συμμετοχής των μαθητών και εύλογα θα τηρηθεί απουσιολόγιο τις ώρες διεξαγωγής τους με τις απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες καθώς εντάσσονται πλήρως στο σχολικό πρόγραμμα.

Παράλληλα την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Διακρατικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλάδας - Κύπρου «Μαζί για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας».